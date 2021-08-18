MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAşıda 15 yaşa yeni düzenleme
GeriGündem Aşıda 15 yaşa yeni düzenleme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
Haber Giriş: 18.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Aşıda 15 yaşa yeni düzenleme

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Aşıda 15 yaşa yeni düzenleme

Aşı hakkı tanınan 15 yaş ve üzeri gençler, gittikleri sağlık kuruluşlarında randevularının iptal edildiğini öğrendi. Bakanlık yetkilileri, yeni bir düzenlemeye gidileceğini, 15 yaş üstüne aşı hakkının tekrar gündeme geleceğini ifade ediyor...

Sağlık Bakanlığı, 6 Eylül’de açılması planlanan okulların yüz yüze eğitime devam edebilmesi için 12 yaş üstü kronik hastalığı olan çocukların yanı sıra 15 yaş üstüne de aşı hakkı tanındığını açıkladı. Ancak aşı randevusu alıp hastaneye giden gençlere, “Randevunuz iptal oldu. Yeniden almaya çalışın” çağrısı yapıldı. Yeniden randevu almaya çalışanların ise sistemde aşı hakkı olmadığı belirlendi. Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bu konuda sistemde yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. 15 yaş üstü gençlerin aşı haklarının önümüzdeki günlerde yeniden gündeme geleceği belirtiliyor.

Türkiyede uygulanan koronavirüs aşı dozu miktarı 85 milyonu geçti
Türkiye'de uygulanan koronavirüs aşı dozu miktarı 85 milyonu geçti

4’ÜNCÜ DOZ İÇİN BEYAN MI BELGE Mİ?

Bu arada Sağlık Bakanlığı, yurtdışına çıkışta vize kolaylığı için iki doz Sinovac aşısı yaptırıp, hatırlatma dozu olarak BioNTech uygulanan tüm vatandaşlara 4’üncü doz aşı hakkı tanımıştı. Ancak yurtdışına çıkacak kişilerin beyana dayalı mı yoksa bir belge göstererek mi 4’üncü doz aşılarını yaptırabilecekleri henüz netleşmedi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi