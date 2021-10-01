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Aşı yaptırmayan Hasan Ali öğretmen, koronavirüsten hayatını kaybetti

#Koronavirüs#Koronavirüs Aşısı#Nevşehir
Aşı yaptırmayan Hasan Ali öğretmen, koronavirüsten hayatını kaybetti

Nevşehir’de, aşı yaptırmayan, lisede muhasebe ve finansman öğretmeni Hasan Ali Yıldırım (45), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, muhasebe ve finansman öğretmeni olan Hasan Ali Yıldırım, 15 gün önce kas ağrısı şikayetiyle Covid-19 testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Yıldırım, evinde karantinaya alındı.

5 gün süren karantinanın ardından sağlık durumu ağırlaşan, 1 çocuk babası Yıldırım, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Covid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenilen Yıldırım, 10 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti.

17 yıldır öğretmenlik yapan Hasan Ali Yıldırım’ın cenazesinin Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi.

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#Koronavirüs#Koronavirüs Aşısı#Nevşehir