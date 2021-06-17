‘Aşı yapan eline sağlık’

Koca dün attığı tweet’te, “Aşı ekibinden bir arkadaşımız böyle bir tweet atmış. Ardından, şu duygusunu paylaşmış: ‘Son günlerde o kadar çok aşı yaptım ki, dışarı çıkınca herkesin yüzü tanıdık geliyor.’ Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakârlıklar unutulmayacak” dedi.

BİR YILDIR TATİL YAPMADIM

İzmir’de bir hastanede görevli olan Sabire Hemşire, Koca’nın kendisine verdiği yanıttan çok mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi: “Hiç böyle bir reaksiyon beklemiyordum. Çok da heyecanlıyım. Bugün yakınlarım aradı ‘Fahrettin Koca paylaşmış gördün mü’ diye. Elim, ayağım titredi. Emeklerimizin görülmüş olması beni çok mutlu etti. Zaten ardı ardına telefonlar geldi. Bakanımıza tüm sağlık camiası adına çok teşekkür ediyorum. Bunların görülmüş olması bizi çok mutlu etti. Bir kişiyi bile fazla aşılamak için sadece 15 dakika mola veriyoruz. Bir yıldır da tatile çıkamadım.”

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