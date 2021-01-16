Aşı yanıtı: Yan etki yok, sapasağlamım

Erdoğan “Koronavirüs aşısının bir yan etkisi oldu mu?” sorusuna “Şu anda herhangi bir yan etki söz konusu değil evvel Allah, sapasağlamım. 28 gün sonra ikinci aşımızı olacağız” yanıtını verdi.

‘AŞI PASAPORTU’ OLUR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Avrupa Birliği ülkelerinin Yunanistan’ın önerisiyle aşı pasaportu uygulayacağı iddiası”na ilişkin bir soru üzerine de şöyle konuştu: “Yunanistan’ın bir talebi var; AB ülkeleri arasında dolaşımda bir aşı pasaportu olsun. Ve o aşı pasaportu ile insanlar AB ülkelerinde gezsinler. Bazı markaların aşıları var, onların söyledikleri bir biçimde. Bu bir talep olarak dile getirildi.

O bizim açımızdan da değerlendirilecek bir konu. Hem özellikle uluslararası diplomasi noktasında değerlendireceğimiz bir konu. Şu anda Yunanistan böyle dedi diye, böyle olacak, böyle bir şey yok. Her şeyden önce Dışişleri teşkilatımızla masaya oturup konuşmamız lazım, nedir ne değildir diye.”