Aşı yanıtı: Yan etki yok, sapasağlamım
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün cuma namazını İstanbul Dolmabahçe’deki Bezmiâlem Valide Sultan Camisi’nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışta bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefonda konuşurken kendisine uzaktan el sallayan bir kişiye okey işareti yaparak karşılık verip kurmaylarıyla ayaküstü kısa bir görüşme yapan Erdoğan ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan “Koronavirüs aşısının bir yan etkisi oldu mu?” sorusuna “Şu anda herhangi bir yan etki söz konusu değil evvel Allah, sapasağlamım. 28 gün sonra ikinci aşımızı olacağız” yanıtını verdi.
‘AŞI PASAPORTU’ OLUR MU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Avrupa Birliği ülkelerinin Yunanistan’ın önerisiyle aşı pasaportu uygulayacağı iddiası”na ilişkin bir soru üzerine de şöyle konuştu: “Yunanistan’ın bir talebi var; AB ülkeleri arasında dolaşımda bir aşı pasaportu olsun. Ve o aşı pasaportu ile insanlar AB ülkelerinde gezsinler. Bazı markaların aşıları var, onların söyledikleri bir biçimde. Bu bir talep olarak dile getirildi.
O bizim açımızdan da değerlendirilecek bir konu. Hem özellikle uluslararası diplomasi noktasında değerlendireceğimiz bir konu. Şu anda Yunanistan böyle dedi diye, böyle olacak, böyle bir şey yok. Her şeyden önce Dışişleri teşkilatımızla masaya oturup konuşmamız lazım, nedir ne değildir diye.”
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