Aşı temini için tüm şartları zorluyoruz

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yazılı bir açıklama yapan Koca özetle şunları kaydetti

85 YAŞ BUGÜN BAŞLIYOR

“Şu ana kadar yapılan aşı programı kapsamında 1 milyondan fazla vatandaşımız aşılanmış bulunmaktadır. Aşı programının 1. aşaması sağlık çalışanlarımızla başladı ve 980 binden fazla sağlık çalışanı aşı oldu. Salı günü itibariyle de huzurevlerinde ve bakım evlerinde kalan vatandaşlarımızla bu vatandaşlarımızın bakımında görev alan personelin aşılanmasına başlandı. Ayrıca 90 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına dün itibariyle başlandı. Aşılama kapasitesinin her geçen gün artacağını bilmenizi isterim. Yarından (bugün) itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır.

SÜREKLİ AŞILAMA

Tüm dünyada aşı programlarını yürüten ülkeler doğru tedarik planlaması yapmaya çalışmaktadır. Biz de vatandaşlarımız için bir tedarik ve aşı programı planlamasını erkenden yaptık. Programımızdaki hedef gruplara göre aşı uygulaması ile uyumlu tedarik planlaması yapıldı ve bu programa uygun olarak uygun dozlarda aşı tedarik edilmektedir. Her aşamada programa ara vermeden sürekli aşılama yapılabilecek bir çerçevede aşı lojistiği devam edecektir. Mümkün olan en kısa sürede en çok vatandaşımızın aşıya ulaşmasını temin edebilmek için tüm şartları zorluyoruz. Yanlış ve yönlendirici bilgilere itibar etmemenizi, resmi açıklamalarımızı takip etmenizi rica ederim.”