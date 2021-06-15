Aşı sonrası banyo yapılır mı?
Aşıdan sonra banyo yapılır mı sorusu yanıt aranan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs aşısı yaptırdıktan sonra aşı bölgesinin suya maruz kalıp kalmama durumunu merak eden vatandaşlar, uzmanların açıklamalarını merak ediyor. Koronavirüs aşısı sonrasında duş alınıp alınmayacağına dair bilgiler veren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Arman, koronavirüs aşısından sonra banyo yapılması durumunda nasıl bir sonuçla karşılaşılacağını aktardı.
Aşı sonrası duş alıp almama konusuna değinen uzmanlar, aşı olunan bölgenin muhafazası hususunda bazı bilgiler verdi. Peki, aşıdan sonra banyo yapılır mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
AŞIDAN SONRA BANYO YAPILIR MI?
Prof. Dr. Dilek Arman, “Aşı olunan gün banyo yapılmamalı önerisine uymak doğru mu?” sorusuna “Aşıdan sonra duş alınmaması, kişilerin mantık yolu ile oluşturdukları bir önlem olsa gerek. Aşı sonrasında aşırı sıcak duş almak, sadece lokal reaksiyon riskini artırabilir. Ancak bunun dışında, “Herhangi bir aşı sonrası duş alınmaz” diye bilimsel bir bilgi yok. Çünkü aşı uygulaması sonrasında cilt açıklığı hızla kapanıyor, buradan vücuda mikrop girmesini beklemiyoruz” yanıtını verdi.
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