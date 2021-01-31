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Gündem
Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
Haber Giriş: 31.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Aşı sırasını kaçıran ne yapacak?

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Aşı sırasını kaçıran ne yapacak?
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Türkiye’de sağlık personeli ve 80 yaş üstü vatandaştan sonra aşılama sırası 75 yaş üstündeki vatandaşlara geldi.

Daha önce aşı sırasını kaybedenlerin 4’üncü, yani son aşamada aşılanacağını açıklayan Sağlık Bakanlığı, bu kuralı gevşetti ve mazereti olan vatandaşların 45 gün içinde aşı randevusu alıp aşılanabileceğini açıkladı. 38 derece ve üzerinde ateş, kesin tanı konulmamış akut hastalık ile kronik hastalıkların atak zamanlarında COVID-19 aşısı yapılmıyor. Bu gibi nedenler de aşıda mazeret sayılabiliyor. Vatandaşlar artık e-nabız üzerinden ya da Alo 182’yi arayarak mazeretlerini belirtebilecek. 

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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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