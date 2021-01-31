Aşı sırasını kaçıran ne yapacak?

Daha önce aşı sırasını kaybedenlerin 4’üncü, yani son aşamada aşılanacağını açıklayan Sağlık Bakanlığı, bu kuralı gevşetti ve mazereti olan vatandaşların 45 gün içinde aşı randevusu alıp aşılanabileceğini açıkladı. 38 derece ve üzerinde ateş, kesin tanı konulmamış akut hastalık ile kronik hastalıkların atak zamanlarında COVID-19 aşısı yapılmıyor. Bu gibi nedenler de aşıda mazeret sayılabiliyor. Vatandaşlar artık e-nabız üzerinden ya da Alo 182’yi arayarak mazeretlerini belirtebilecek.