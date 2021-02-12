Aşı sırası nasıl öğrenilir? İşte e-Nabız aşı sorgulama ekranı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünden sabahtan itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlarla 60 yaş üzeri eşlerinin Kovid-19 karşı aşılanmaya başlanacağını bildirdi. Koca, vatandaşlara randevularını Sağlık Bakanlığının Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin web sayfası https://www.mhrs.gov.tr ile MHRS Mobil veya e-Nabız uygulamalarından almaları çağrısında bulundu. İşte, e-Nabız aşı sorgulama ekranı...

65 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS üzerinden koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır sorusu en çok merak edilen konuların başında geliyor.

MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin.

Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.

Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra “Aşı Randevusu Al” seçeneğini tıklayın.

"Aile Hekiminden” ve “Hastaneden” olmak üzere iki seçenek çıkıyor. İstediğiniz seçeneği tıklayıp tarih ve saat bilgilerini seçtikten sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz. Randevu bilgileri SMS ile telefona iletilecek.

Eğer öncelikle grupta değilseniz aşağıdaki uyarıyı alabilirsiniz.

RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ



Koronavirüs aşısı olmak için önce bilgisayardan veya mobil telefondan e-Nabız uygulamasına giriş yapılacak. Ana menüdeki ‘COVID-19 aşı durumu’na tıklanacak, burada kişiler aşı öncelik durumlarını görebilecek.

E NABIZ AŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ