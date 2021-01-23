'Aşı sıranız geldi' yalanına dikkat! Sağlık Bakanlığı uyardı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısı CoronaVac'ın yaygın uygulamasına 14 Ocak'ta başladı. İlk olarak sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanan aşı, 23 Ocak itibarıyla 1 milyon 225 binden fazla kişiye yapıldı.

Aşının, belirlenen öncelik sırasına göre yapıldığını ancak siber suçluların ise, vatandaşları kandırmak için “Aşı Sıranız Geldi” SMS’leri gibi bir dizi dolandırıcılık yöntemi uyguladığını belirten uzmanlar, aşı sırasını öğrenmek isteyenlere her zaman turkiye.gov.tr, www.covid19asi.saglik.gov.tr ve enabiz.gov.tr gibi resmi bağlantılardan bilgi alarak işlem yaptığınızdan emin olun uyarısında bulunuyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN UYARI

Sağlık Bakanlığı da konuyla ilgili resmi Twitter hesabından bir uyarıda bulundu.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilmiş izlenimi verilen “Aşı sıranız geldi.” içerikli sahte kısa mesaj (SMS) ile vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Dolandırıcıların gönderdikleri kısa mesajda (SMS) yer alan linke tıklayan vatandaşların kişisel bilgileri dolandırıcıların eline geçmektedir.

T.C. Sağlık Bakanlığı, vatandaşlara "Aşı sıranız geldi." içerikli bir mesaj (SMS) göndermemektedir. Kişisel bilgilerinizi ve kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayınız, kısa mesajda yer alan linke tıklamayınız.

Aşı sıranızı öğrenmek için e-Nabız uygulamasına girerek COVID-19 aşısı yapılacak grupta olup olmadığınızı kontrol edebilirsiniz.

Aşı yapılacak grupta olup olmadığınızı kısa mesaj (SMS) ile öğrenmek için AŞI yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazıp 2023'e kısa mesaj (SMS) gönderebilirsiniz. (Örnek: AŞI 12345678910 1234)"