Aşı randevusuna sazıyla geldi, korona türküsü söyledi

Bayburt’ta yaşayan ve Aşık Süphani mahlasıyla 30 yıldır aşıklık kültürün yaşatılmasına katkı sunan Ali Sırrı Çoban, Covid-19 aşısını yaptırmak için sağlık ocağına gitti. Aynı zamanda sağlık çalışanı da olan Çoban, yöresel kıyafetlerini giyip, eline aldığı sazıyla aşı rendavusuna gelmesi, görenleri tebessüm ettirdi. Sağlık ocağında aşısını olan Çoban, yarım saat dinlendikten sonra sazı eşliğinde ‘korona’ ismini verdiği türküyü seslendirdi. Doktor, hemşire, anestezi teknikeri ve yardımcı personelden oluşan aşı ekibi, sazı ve sözüyle görevlerine renk katan Çoban'a alkışlayarak teşekkür etti.

‘BEN AŞIMI VURULDUM, SİZLER DE AŞINIZI OLUN’

Herkesin kurallara uyması gerektiğini ifade eden Ali Sırrı Çoban, “Ben bir sağlık çalışanıyım ama aynı zamanda da bir halk ozanıyım, üzerimdeki bizim yöresel kıyafetimizdir. Ben bütün aşık arkadaşlarıma sesleniyorum. Ben aşımı vuruldum, sizler de gelin aşınızı olun, öncülük edelim. Herkesin önlemlere uyması gerekiyor. Devlet büyüklerimizin, çağrılarına uymamız lazım. Maskemizi mutlaka takalım, getirilen yasaklara uyalım. Allah razı olsun devletimizden. Ben geldim, aşımı vuruldum. Sırası gelen de gelip aşısını vurulsun. İnşallah bu hastalığı üzerimizden atarız” dedi.

Bu tür etkinliklerin kendilerine moral olduğunu ifade eden Doktor Can Şahin, çok mutlu olduklarını belirtti. Hemşire Asiye Kelleci ise, "Morale ihtiyacımız olan bugünlerde Aşık Süphani olarak tanıdığımız Ali ağabeyimiz bize geldi. Hem aşısını oldu hem de bizlere destek oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Aşık Süphani’nin sazı eşliğinde seslendirdiği türkünün sözleri şu şekilde:

İbret için doğup geldin dünyaya

Zalimlerle işin olsun korona, vay

Zalimin zulmünden çok canlar aktı

Mazlumların ahı cihanı yaktı

Nemrutlara gelen bu sinek haktı

Zalimlerin olsun korona vay

Siyonistler hepsi imana geldi

Zalimlerle işin olsun korona vay

Evlerimiz mevzi, duamız derman

Zalimlerle işin olsun korona

Tevekkül edelim şerri salalım

Süphani’dir birlik olup varalım

Zalimlerle işin olsun korona vay.