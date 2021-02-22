Aşı randevusu nasıl alınır? MHRS Covid aşı randevusu alma ekranı

Aşı randevusu almak isteyenler MHRS ve e-Nabız sistemine yoğun ilgi gösteriyorlar. Öncelikli grupta olan vatandaşlar MHRS, e-Nabız ve alo 182 ile randevularını oluşturabiliyor. Hafta sonları da aşıların devam ettiği hastanelerden randevu alan vatandaşların aşıları, il genelindeki hastanelerde cumartesi ve pazar günleri de yapılabiliyor. Randevusu olan vatandaşlar hafta sonu kısıtlamalarına takılmadan aşılarını olabiliyor.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.

Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ

ALO 182 ÜZERİNDEN DE RANDEVU ALINABİLİYOR

Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.