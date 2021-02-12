Aşı randevusu nasıl alınır? 65 yaş üstü aşı randevu alma ekranı

65 yaş üstü aşı randevusu alma işlemi, Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı açıklamanın ardından netlik kazandı. 11 Şubat Perşembe gününden itibaren 70 yaş üzeri vatandaşların aşı olmak için sisteme tanımlanacağını bildirilmişti. Güncel açıklamaya göre ise 65 yaş üstü vatandaşlar da randevularını E-Devlet aracılığıyla alabilecek. MHRS sisteminin www.mhrs.gov.tr adresinden aşı randevusu almak mümkün olacak. Sistemde, 'Aile Hekimi' ve 'Hastaneden' seçeneklerini tıkladıktan sonra, tarih ve saat bilgilerini seçerek, randevu tamamlanabilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS üzerinden koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır sorusu en çok merak edilen konuların başında geliyor.

MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin.

Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.

Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra “Aşı Randevusu Al” seçeneğini tıklayın.

"Aile Hekiminden” ve “Hastaneden” olmak üzere iki seçenek çıkıyor. İstediğiniz seçeneği tıklayıp tarih ve saat bilgilerini seçtikten sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz. Randevu bilgileri SMS ile telefona iletilecek.

Eğer öncelikle grupta değilseniz aşağıdaki uyarıyı alabilirsiniz.

RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Koronavirüs aşısı olmak için önce bilgisayardan veya mobil telefondan e-Nabız uygulamasına giriş yapılacak. Ana menüdeki ‘COVID-19 aşı durumu’na tıklanacak, burada kişiler aşı öncelik durumlarını görebilecek.

E NABIZ AŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ