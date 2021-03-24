Aşı randevusu alma ekranı! MHRS ve telefon ile 60 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı randevusu alma, son gelişmeler ile vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin." ifadelerini kullandı. Vatandaşlar mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da T.C kimlik numarası bilgileri ile aşı randevularını alabiliyor. Kamu, özel ve üniversite hastaneleri için aşı randevusu oluşturulabilecek. SIRA 60-65 YAŞTA Önceki gün Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sıranın 60-65 yaş arasına geldiğini ve önümüzdeki hafta bu gruba aşılamanın başlayacağını duyurdu. KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR? Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.



Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.



MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin.



Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.



Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra “Aşı Randevusu Al” seçeneğini tıklayın.



"Aile Hekiminden” ve “Hastaneden” olmak üzere iki seçenek çıkıyor. İstediğiniz seçeneği tıklayıp tarih ve saat bilgilerini seçtikten sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz. Randevu bilgileri SMS ile telefona iletilecek.



Eğer öncelikle grupta değilseniz aşağıdaki uyarıyı alabilirsiniz.



AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ

ALO 182 ARACILIĞI İLE RANDEVU ALMA Kovid-19 aşısı olacak 80 yaş ve üstündeki vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.



Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

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