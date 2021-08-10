Aşı randevu alma ekranı: Biontech ve Sinovac 2. doz aşı randevusu nasıl alınır? SMS ve telefonla randevu alma detayları

2. doz aşı randevusu nasıl alınır sorusu, sırası gelen ancak henüz aşılarını yaptırmayan vatandaşlar tarafından gündemde yer alıyor. E-Devlet, MHRS ve E-Nabız aracılığıyla gerçekleşebilecek olan aşı randevusu, telefondan ya da SMS ile de alınabilecek. Aşı randevuları T.C kimlik numarası bilgisi ile gerçekleşecek. 182 çağrı merkezi merkezinden alınan aşı randevularında T.C kimlik numarası hastane seçimi aşı saati gibi bilgilerin söylenmesi önem arz edecek.

E-DEVLET MHRS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA İŞLEMİ

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.

Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.

"Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.

"Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.

Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.

RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SMS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA

SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası bilgilerini girerek 2023'e göndermek gerekecektir. Örnek;



ASI 1234567890 3934

TELEFONDAN AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

Telefondan aşı randevusu oluşturabilmek için Sağlık Bakanlığı MHRS sistemi olan 182 çağrı merkezini arayabilirsiniz. Ancak yoğunluk oluştuğu dönemlerde 182 çağrı merkezi hattı düşmemekte ve iletişimde problem yaşanabilmektedir.

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