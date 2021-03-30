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Haber Giriş: 30.03.2021 - 12:58 | Son Güncelleme:

Aşı orucu bozar mı? Diyanet'ten aşı hakkında önemli bilgiler

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Aşı orucu bozar mı? Diyanet'ten aşı hakkında önemli bilgiler

Aşı orucu bozar mı sorusu, Covid-19 aşısını vurdurmaya hazırlanan pek çok kişinin merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte daha fazla gündemde yer alacak olan aşı orucu bozar mı sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da gündemindeydi. Peki, aşı orucu bozar mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Aşı orucu bozar mı sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıt buldu. Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

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