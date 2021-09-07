Aşı olmayanlar seyahat edebilecek mi? İETT aşı zorunlu mu?

Aşı olmayanlar için otobüs, uçak ve tren seyahati konusunda açıklama geldi. Aşısız vatandaşlar 6 Eylül itibariyle uçak yolculuğu, toplu taşıma araçlarını kullanma konusunda PCR testi şartı ile karşılaşacak. İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarının yeni dönem tedbirlerine ilişkin genelge 6 Eylül itibariyle uygulanmaya başlıyor. Hastalığı geçirmemiş ve aşı yaptırmamış olanlar artık PCR testi şartına tabi tutulacak.

AŞI OLMAYANLAR SEYAHAT EDEBİLECEK Mİ?

Sağlık Bakanlığı’nca havaalanlarındaki PCR testi uygulaması devam edecek. İsteyen yolcular burada PCR testi yaptırabilecek. Ya da 48 saat öncesinden yaptırdığı test sonucuna ilişkin belgeyi ibraz ederek uçuş yapabilecek.

Şehirlerarası yolculuklarda da aşı olmayanlardan zorunlu olarak 48 saat önce yaptırılmış PCR testi istenecek.

Yüksek Hızlı Tren kullananlara belli noktalarda kontrol yapılacak. PCR testi belgelerini gösteremeyen yolcular ilk durakta indirilecek ve kendisine ücret iadesi yapılmayacak.

PCR testi uygulaması özek sektörde de yaygınlaştırılacak. Artık işyerleri aşısız çalışanından düzenli olarak test isteyebilecek.

İETT OTOBÜSLERİNDE AŞI ZORUNLU MU?

İETT otobüslerinde ve toplu taşıma araçlarında HES kodu tanımlama şartı devam edecek. Ancak HES kodunda aşı tanımlı olmayanların toplu taşımayı kullanıp kullanamayacağına yönelik henüz bir bilgi yer almıyor.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara