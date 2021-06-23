Aşı olmak zorunlu mu olacak? Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama!

Covid aşısı yaptırma konusunda tercih hakkının olup olmadığı vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Covid-19 aşılarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinden vatandaşların sorularını yanıtlarken, aşı olmanın zorunluluğuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde:

AŞI OLMAK ZORUNLU MU OLACAK?

Türkiye’de çocukluk aşıları dâhil, aşı uygulaması zorunlu değildir. Bununla birlikte aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir. Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş pek çok hastalık mevcuttur. Bu nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Aşı olmak, kişinin topluma karşı sorumluluğudur.

AŞI OLDUKTAN SONRA MASKE, MESAFE, TEMİZLİK KURALLARINA UYMAYA DEVAM EDİLECEK Mİ?

Aşı uygulandıktan sonra hastalığa karşı koruyuculuğun gelişmesi genellikle birkaç hafta alır. Bununla birlikte herkeste aynı düzeyde koruyuculuk gelişmeyebilir. Ayrıca aşılanan kişi kendisi korunuyor olsa bile virüsü aldıysa başkasına bulaştırabilir. Bu nedenle aşı uygulandıktan sonra da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerekmektedir. Bakanlığımız tarafından artık önlemlere gerek olmadığı açıklanana kadar bu önlemlerin alınmasına devam edilmelidir.

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