Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet bilgisi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Meteorolojiden yeni uyarı İl il sıralandıMeteoroloji'den yeni uyarı! İl il sıralandı#Meteoroloji
53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...#Charles Manson
G.Sarayın blöfü tutmadı, Beşiktaş bir gecede işi bitirdi, en karlı çıkan Rizespor oldu İşte transferin hikayesi...G.Saray'ın blöfü tutmadı, Beşiktaş bir gecede işi bitirdi, en karlı çıkan Rizespor oldu! İşte transferin hikayesi...#Transfer
Atinadan itiraf gibi açıklama TÜRK İHAları resmen dert olduAtina'dan itiraf gibi açıklama! TÜRK İHA'ları resmen dert oldu#Yunanistan
ABD liderliğindeki koalisyondan Suriyede operasyon ABD liderliğindeki koalisyondan Suriye'de operasyon#ABD
Amerikan desteği siyasette işe yarar mıAmerikan desteği siyasette işe yarar mı?#Abdi İpekçi
T hücresi müjdesi... Omicrondan sevindiren haber geldiT hücresi müjdesi... Omicron'dan sevindiren haber geldi!#Omicron
Kripto paralar durgunlaştı Piyasada yaprak kıpırdamıyorKripto paralar durgunlaştı! Piyasada yaprak kıpırdamıyor#Kripto Para
Altın fiyatlarında hareketlenme Kritik veri bekleniyorAltın fiyatlarında hareketlenme! Kritik veri bekleniyor#Altın
Türkiyeyi dehşete düşüren olay İşkence görüntülerini sosyal medyada yayınladıTürkiye'yi dehşete düşüren olay! İşkence görüntülerini sosyal medyada yayınladı#İrem Ay
Erdoğan’dan Kabine değişikliği mesajıErdoğan’dan Kabine değişikliği mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Transfer bitti derken Sinan Gümüş krizi F.Bahçe eli boş döndüTransfer bitti derken Sinan Gümüş krizi! F.Bahçe eli boş döndü#Transfer
İşte Yargının Eren Komiseri Uğur Aslanın gerçek kızıİşte Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan'ın gerçek kızı#Uğur Aslan
İrem Derici ünlü şarkıcıya övgüler yağdırdı: Aşık oldum o ne asaletİrem Derici ünlü şarkıcıya övgüler yağdırdı: Aşık oldum o ne asalet!#İrem Derici
Trafik Sigortası’ndaki değişiklik Danıştay’daTrafik Sigortası’ndaki değişiklik Danıştay’da#Trafik Sigortası
HABERLERGündem Haberleri

Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet bilgisi

#Aşı Orucu Bozar Mı#Aşı Olmak Orucu Etkiler Mi
Aşı olmak orucu bozar mı Diyanet bilgisi

Kandil dolayısıyla oruç tutmak isteyen vatandaşlar, aşı olmak orucu bozar mı sorusuna cevap arıyor. Aşı olmak orucu bozar mı sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun da gündeminde yer aldı. Virüse karşı korunabilmek için büyük önem arz eden koronavirüs aşısı için görüşünü açıklayan Diyanet, aşının orucu bozmayacağına dair kanaatini dile getirdi. Peki, aşı olmak orucu bozar mı sorusuna yönelik Diyanet'ten gelen açıklamalar

Haberin Devamı

Aşı olmak orucu bozar mı sorusu Diyanet tarafından yanıtlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur.

Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aşı Orucu Bozar Mı#Aşı Olmak Orucu Etkiler Mi

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan