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'Aşı olma' diyenlere inanan üniversiteli Barış Kaya'nın büyük pişmanlığı

#Koronavirüs#Barış Kaya#Kırklareli
Aşı olma diyenlere inanan üniversiteli Barış Kayanın büyük pişmanlığı

Kırklareli'nde koronavirüse yakalanan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Barış Kaya, aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor. Kaya, "Nefes darlığı, ateş, bağ ağrısı, birçok şikayetim vardı, sırt ağrılarım bir ay devam etti. Bunlar aşı olmamamdan kaynaklıydı. Çünkü aşı olsam eminim ki daha hafif atlatacaktım ya da hastalığı hissetmeyecektim" dedi.

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Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Kaya'nın, temmuz ayında ev kiralamak için geldiği kentte halsizlik ve yüksek ateş şikayeti ile gittiği Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Çevresindekilerin olumsuz sözlerine, kulaktan dolma bilgilere inanarak aşı olmayan Kaya, hastanede 7 gün süren tedavisinin ardından hastalığı yendi.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce üniversitenin Kayalı yerleşkesinde arkadaşlarına örnek olmak için mobil aşı ekiplerine 2. doz aşısını yaptıran Kaya, AA muhabirine, aşı olmadığından dolayı çok ağır bir hastalık dönemi geçirdiğini söyledi.

Hastalık sürecini hatırlamak dahi istemediğini ifade eden Kaya, çevresinde "aşı olma" diyenlere inandığı için büyük pişmanlık yaşadığını belitti.

Hastalığın etkilerini halen hissettiğini dile getiren Kaya, şöyle konuştu:
"Sürekli maskemi takmama, ellerimi sık sık dezenfekte etmeme ve kurallara uymama rağmen hasta oldum. Aşımı olmamıştım. Hastanede 7 gün kaldım. Hastanede iyi bakılmama rağmen hastalığı çok ağır geçirdim. Nefes darlığı ateş, bağ ağrısı, birçok şikayetim vardı, sırt ağrılarım bir ay devam etti. Bunlar aşı olmamamdan kaynaklıydı. Çünkü aşı olsam eminim ki daha hafif atlatacaktım ya da hastalığı hissetmeyecektim."

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Hastalık sürecinin zor geçtiğini aktaran Kaya, "Bana 'aşı olma' diyenler benden önce aşılarını oldu. Aşı olan arkadaşlarım arasında Kovid-19'a yakalanan bir arkadaşımı hatırlamıyorum. Devletimiz 5. dozu olun derse bundan sonra aşılarımı vurulacağım. Dışarıdaki insanların ne söylediği önemli değil, bilimin, devletimizin ne söylediği önemli." diye konuştu.

Kaya, çevresinde aşı olmak istemeyenleri de aşı olmaları yönünde yönlendirmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

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#Koronavirüs#Barış Kaya#Kırklareli