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Aşı olduktan sonra duş alınır mı? Aşıdan sonra banyo yapılırsa ne olur?

#Aşıdan Sonra Duş
Aşı olduktan sonra duş alınır mı Aşıdan sonra banyo yapılırsa ne olur

Aşı olduktan sonra duş alınır mı sorusu, ilk doz, ikinci ya da üçüncü doz aşı vurulan kişilerin gündemini oluşturuyor. Covid-19 salgınında büyük bir rol oynayan aşı süreci gündemde yer almaya devam ediyor. Aşı sonrası yapılması ve yapılmaması gerekenlerin arasında “Covid aşısından sonra banyo yapılır mı, yapılırsa ne olur?” sorusu ise sıklıkla araştırılıyor. İşte uzmanından konuyla ilgili önemli açıklamalar…

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Koronavirüs aşılama süreci devam ederken Covid-19 aşı sırası gelenler “Aşıdan sonra banyo yapılır mı, yapılırsa ne olur?” gibi soruların yanıtlarını arıyor. Covid aşısından sonra bazı önerilerde bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hande İkitimur, aşı olunan bölgenin korunmasına dair önemli bilgiler paylaştı.

COVİD AŞISINDAN SONRA BANYO YAPILIR MI, YAPILIRSA NE OLUR?

Genellikle aşılardan sonra aynı gün banyo yapılmamasını, aşı bölgesine su değdirilmemesini önermekteyiz, ertesi gün banyo yapmakta da hiçbir problem olmayacaktır. Ancak COVID aşısı sonrasında banyo yapılması gerekiyorsa da hiçbir sakınca bulunmamaktadır.

AŞI SONRASI YAPILMASI VE YAPILMAMASI GEREKENLER

Aşı sonrası yapılması ve yapılmaması gerekenler hususunda ise Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hande İkitimur’un görüşleri şu şekilde;

Biontech aşısının alerji tetikleyen bir yapısı olduğunu hepimiz biliyoruz, eğer kişinin alerjik bir durumu varsa doktora danışması gerekmektedir. Doktora ulaşılamayan durumlarda ise aile hekimi yerine hastanelerde aşı yaptırılması önerilmektedir. Hastanede aşı olunduğu takdirde, acilin çok yakın olması sebebiyle çok erken vakitte müdahale edebilme şansı bulunur.

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Tüm bunlara ek olarak, alerjisi olan kişiler aşıdan sonra yarım saat kadar hastane çevresinde beklerlerse herhangi bir reaksiyonda hemen acile başvurabilirler, çünkü akut alerjiler yarım saat içinde kendilerini göstermektedirler. Aşılar genellikle 2 doz olması sebebiyle, ilk aşıda alerjik reaksiyon yaşandıysa o zaman alerji uzmanına mutlaka danışmalı ve ikinci aşı doktorunuzun tetkikleri sonrası olunmalıdır. Ancak yine de mutlaka aşı olunmalıdır.

AŞIDAN SONRA OLUŞABİLECEK HANGİ DURUMLARDA HASTANEYE BAŞVURULMALIDIR?

Biontech aşısı sonrası ilk 48 saat içinde grip veya nezle geçirme gibi semptomlar görülebilmektedir. Bu semptomlar yaygın vücut ağrısı, halsizlik ve bazen ateşlenme olarak sıralanabilir. Ateş 38-39 derecelere yükselebiliyor ancak ateş düşürücüler ile hafifletilebiliyor. Tüm COVID-19 benzeri dediğimiz semptomlar 48 saat sonra kayboluyor. Dolayısıyla 24 – 48 saatlik süreyi, bu semptomların görebileceğiniz ihtimalini de bilerek geçirmeniz gerekmektedir.

Bol sıvı alınarak ve dinlenerek bu süreyi geçirmekte fayda var. Ancak 48 saat sonrasında semptomlarınız geçmediyse ve daha da arttıysa o zaman bir doktora başvurulmalıdır. Aşı olunduğu sırada altta yatan bir hastalık var mıydı araştırmamız gerekir.

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#Aşıdan Sonra Duş