Aşı olanlar için PCR testi gerekli mi? Kimler PCR testi yaptıracak?

Aşı olmayanlar için PCR testi, belirli mekanlara giriş noktasında önem arz ederken, yüz yüze eğitim verecek öğretmen, eğitim personeli ile üniversite öğrencileri ve çalışanları da aşı olmaması halinde PCR testi yaptıracak kitle arasında yer alacak.

AŞI OLANLAR İÇİN PCR TESTİ GEREKLİ Mİ?

Aşılarını tamamlayan vatandaşların PCR testi zorunluluğu bulunmayacak.

Yüz yüze eğitim dolayısıyla başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin/görevlilerin aşıları ya da geçirilmiş koronavirüs sonrası bağışıklıkları yoksa, haftada iki kez PCR testi istenecek. Sonuçlar okul idaresi tarafından kayıt altında tutulacak.

Aşı olmayan üniversite öğrencileri ve üniversite çalışanları da düzenli test yaptıracak.

Konser, sinema ve tiyatro gibi kalabalık mekanlardaki etkinliklere katılmak isteyen aşısız vatandaşlar için de yeni bir dönem başlıyor. Bu kişiler etkinliklere katılmak için 48 saat önce PCR testi yaptıracak ve etkinlik öncesinde sonucunu göstermek zorunda olacak.

Sağlık Bakanlığı’nca havaalanlarındaki PCR testi uygulaması devam edecek. İsteyen yolcular burada PCR testi yaptırabilecek. Ya da 48 saat öncesinden yaptırdığı test sonucuna ilişkin belgeyi ibraz ederek uçuş yapabilecek.

Şehirlerarası yolculuklarda da aşı olmayanlardan zorunlu olarak 48 saat önce yaptırılmış PCR testi istenecek.

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