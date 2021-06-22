Aşı olan maskesiz gezebilir mi? Uzmanlardan önemli açıklamalar

Aşı olan maskesiz gezebilir mi sorusu yanıt buldu. Aşı vurulan pek çok kişinin merakla araştırdığı konular arasında yer alan aşı olan maskesiz gezebilir mi sorusuna yanıt, uzmanlardan geldi. İşte, uzmanların o konu hakkındaki yorumları

AŞI OLAN MASKESİZ GEZEBİLİR Mİ?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan: Ben bu kararı doğru bulmuyorum çünkü aşının amacı hastalığın şiddetini azaltmak. Aşı olanların virüsü almayacakları anlamına gelmiyor bu durum.

2 doz aşısını yaptıran da taşıyıcı olabilir ve başkalarına bulaştırabilir. O nedenle biz aşılı bireylerde maskenin önemli bir kural olduğunu söyledik.

ABD BioNTech aşısı da uyguladı. Bu aşı için henüz elimizde sonuçlar yok. Yani BioNTech ile aşılananlarda virüsün barınabilme oranının kaç olduğunu kimse bilmiyor. O yüzden aşılı bireylerin, aşılanmayanlar için hâlâ maske ile devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.

Bir toplumda maskenin atılması kararı verilmesi için aşılama oranının en az yüzde 60’a ulaşması gerekiyor. Koruyacağımız insan sayısı ne kadar artarsa ancak o zaman maskeden kurtulmaktan söz edebiliriz.

‘AŞI OLANLAR DA HASTALANIYOR’

Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Melih Hulusi Us: mRNA aşılarında gerekli dozda aşı olanlarda koruyuculuk yüzde 90 oranında. Dolayısıyla bu kişiler çok rahat şekilde maskesiz dolaşabilir.

Ancak bizim ülkemizde uygulanan Sinovac aşısının etkinliği yüzde 50 ile 80 arasında. O orana ulaşamadığımız için maskeden kurtulmak şu anda bizim için geçerli değil.

Yoğun bakımda hasta olan birçok aşı olmuş hasta var şu anda. Şu anda yoğun bakımda olan 65 yaş üstü hastaların yarısı aşı olmuş hastalar. Ancak bizde de BioNTech aşısı yaygınlaşırsa biz de o seviyeye gelebiliriz. Şu anda çift doz aşı olanların dahi maskesiz dolaşmaması gerekiyor.

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