Aşı olan form dolduracak

Sağlık personeli, huzurevleri, engelli ve bakımevlerinde kalan yaşlılar ile 90 yaş üzeri vatandaşlar ve eczacılar da aşılanmaya başladı. Şimdi gözler 5 milyon vatandaşın daha aşı olmasını sağlayacak 10 milyon doz aşıda. Bu aşıların büyük bir bölümü aile hekimliklerinde uygulanacak. Aile hekimliklerindeki bu aşılamanın ayrıntılarının planlanması için Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe’nin başkanlığında Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç Dr. Fatih Kara, il sağlık yöneticileri ile Aile Hekimleri Federasyonu (AHEF) yönetim kurulunu temsilen Başkan Dr. Özlem Sezen’in katıldığı bir telekonferans gerçekleştirildi.

RANDEVU KADAR AŞI

Toplantıda aşılamanın kademeli olacağı, yığılmanın olmaması için planlamaların yapıldığı, aşıların talebe uygun şekilde il sağlık müdürlükleri tarafından dağıtılacağı bilgisi verildi. Taleplerin belirlenerek belki günlük belki haftalık aşı dağıtımı olacağı, randevu açıldığı kadar aşı sevki olacağı özellikle belirtildi. Vatandaşların aşı için onam formu dolduracağına da dikkat çekilen toplantıda, “Vatandaş randevu oluştururken onam formu dolduracak, SMS doğrulama kodu ile onam alacak. Hazırlanan dijital onam çalışmasının bu hafta sonlanması planlanıyor” denildi.

DOLANDIRICI UYARISI

Öte yandan Sağlık Bakanlığı da vatandaşları aşı dolandırıcılığı konusunda uyardı. Bakanlık, telefonlara “Aşı sıranız geldi linke tıklayın” içerikli bir SMS atılmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise aşılamanın iller bazındaki dağılımının 25 Ocak Pazartesi’den itibaren canlı takip edilebileceğini duyurdu.

ONAM FORMU NEDİR?

Hasta ve çalışan güvenliğinin hukuki boyutunun yasal süreçler doğrultusunda gelişmesi amacıyla, hastanın bilgilendirmesi ve rızasının alınması için doldurulan belgeye onam formu deniyor.