Aşı olan Covid bulaştırır mı? Aşı olana korona bulaşır mı?
Aşı olan Covid bulaştırır mı sorusu birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. BionTech ya da Sinovac gibi aşıları vurulan vatandaşların merakla araştırdığı aşı olan korona bulaştırır mı sorusu, uzmanların da gündeminde yer alıyor. İşte, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği tarafından yapılan açıklamanın detayları
Mevcut aşılar belirtili hastalığa karşı etkili bir koruma sağlamakla birlikte virusun solunum hücrelerinde çoğalmasını engelleme yeteneği aşıdan aşıya farklılık gösterir. Aşılanan kişilere virus bulaşabilir ve hiç hastalanmadan da bulaştırıcı olabilirler. Çok düşük olasılıkla kendileri de hastalanabilirler. Bu nedenle aşılanmış kişilerin kişisel korunma önlemlerine salgın kontrol altına alınana kadar uymaları gereklidir.