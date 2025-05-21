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Asi Nehri'nde toplu balık ölümleri

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#Hatay#Asi Nehri #Balık Ölümleri
Asi Nehrinde toplu balık ölümleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2025 11:19

Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz’e dökülen Asi Nehri'nde artan kirlilik ve istilacı sümbüllerin sudaki oksijen seviyesini azaltması nedeniyle balık ölümleri yaşandı.

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Lübnan’da kaynaklardan doğan ve ilçeden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri’nde toplu balık ölümleri görüldü. Nehirdeki kirlilikle ilgili yıllardır bilimsel çalışmalar yapan Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, nehrin Lübnan’da berrak bir şekilde doğduğunu ancak kimyasal ve fiziksel atıklar nedeniyle Hatay’da yoğun kirliliğe maruz kaldığını söyledi.

Atik, "Nehir, geçtiği bölgelerden topladığı kimyasal ve fiziksel atıklarla birlikte Akdeniz’e boşalıyor. Son dönemde yaşanan yoğun yağışlar, nehrin suyunda büyük bulanıklığa yol açarak kirliliği daha da artırdı. Bunun yanı sıra son dönemde istilacı su sümbülleri de nehrin bazı bölgelerini kaplamaya başladı. Bu durumlar, nehirdeki oksijen seviyesini düşürerek kitlesel balık ölümlerine neden oluyor" dedi. 

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#Hatay#Asi Nehri #Balık Ölümleri

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