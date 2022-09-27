Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Asi Nehri'nde su sümbülü istilası

Güncelleme Tarihi:

#Su Sümbülü#İstila#Hatay
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 14:08

Hatay'da Asi Nehri'nin kent merkezinden geçen bölümünde su yüzeyini kaplayan istilacı su sümbülleri yeniden ortaya çıktı. Su sümbülleri, bazı bölümlerde nehrin üzerini tamamen kapladı.

Haberin Devamı

Lübnan'dan başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye'ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri'nin bazı bölümlerini su sümbülleri kapladı. Suda yetişip gelişen, suyun oksijen ve ışık almasını engellediği için balıkların ve diğer su canlılarının ölümüne neden olduğu belirlenen, 'istilacı' olarak nitelendirilen su sümbülleri, bazı bölümlerde nehrin üzerini örttü.

Bölge halkı, çevre kirliliğinin yanı sıra nehir etrafındaki otlara ve balık türlerine zarar veren su sümbüllerinin köklü çözümle temizlenmesini istiyor.

Asi Nehrinde su sümbülü istilası

Haberle ilgili daha fazlası:
#Su Sümbülü#İstila#Hatay

BAKMADAN GEÇME!

YENİ KAVRAM | Sessiz istifadan sonra sessiz işten çıkarma | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

YENİ KAVRAM | 'Sessiz istifa'dan sonra 'sessiz işten çıkarma' | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz Kovulma
Aşk için öldürdüm diye haykırmıştı... Mafya anası Pupettanın film gibi hayatı

'Aşk için öldürdüm!' diye haykırmıştı... 'Mafya anası' Pupetta'nın film gibi hayatı

#Assunta Maresca
EZBER BOZAN SERİSİ | Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az... efsanesi çöküyor mu

EZBER BOZAN SERİSİ | 'Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az...' efsanesi çöküyor mu?

#Kahvaltı

BAKMADAN GEÇME!

YENİ KAVRAM | Sessiz istifadan sonra sessiz işten çıkarma | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

YENİ KAVRAM | 'Sessiz istifa'dan sonra 'sessiz işten çıkarma' | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz Kovulma
Aşk için öldürdüm diye haykırmıştı... Mafya anası Pupettanın film gibi hayatı

'Aşk için öldürdüm!' diye haykırmıştı... 'Mafya anası' Pupetta'nın film gibi hayatı

#Assunta Maresca
EZBER BOZAN SERİSİ | Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az... efsanesi çöküyor mu

EZBER BOZAN SERİSİ | 'Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az...' efsanesi çöküyor mu?

#Kahvaltı