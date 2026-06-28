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Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Samandağ#Asi Nehri
Asi Nehrinde erkek cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2026 19:08

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Asi Nehri'nin denize döküldüğü alanda bir erkek cesedi bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'nde Asi Nehri'nin denize döküldüğü alanda bir erkek cesedi bulundu.

Kıyıya vuran cesedi gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans, sahil güvenlik ve itfaiye sualtı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, cesedi nehirden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ceset, cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin Ulaş Doğru’ya (48) ait olduğu belirlendi.

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Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Asi Nehrinde erkek cesedi bulundu

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#Hatay#Samandağ#Asi Nehri

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