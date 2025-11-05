Asi Nehri ve Gölbaşı Gölü’nü kaplıyor! Kadınlar tarafından toplanıyor: 'Yeniden doğuş hikayesi olacak'

Haberin Devamı

Lübnan'ın Beka Vadisi'nden başlayıp Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde ve Gölbaşı Gölü’nde sonbaharla su sümbülleri (Eichornia crassipes) görülmeye başlandı. Geçen yıllarda nehrin Antakya kent merkezinde metrelerce mesafeyi kaplayan su sümbülleri, bu yıl farklı noktalarda yeniden ortaya çıktı.

Belediye ekipleri, nehirde ve gölde tekneyle temizlik çalışması başlattı. Belediyenin çalışmalarına destek veren Türkiye Sürdürülebilir İnsani Yardım ve Eğitim Vakfı (TÜRSİYEV), ‘Asi Nehri ve Kırıkhan Gölbaşı Gölü'nün Rehabilitasyonu ve Su Sümbüllerinin Geri Dönüşümü Yoluyla Yerel Ekonomiye Katkı Projesi’ ile ekosistem yönetimi, kadın istihdamı ve sürdürülebilir üretimi bir araya getirip, bölgeye sürdürülebilir bir gelecek kazandırmayı hedefledi.

Sudaki oksijen dengesini bozarak balıkçılığı ve su canlılarını tehdit eden su sümbülleriyle fiziksel mücadele yöntemleri uygulanarak, bitkilerin kontrollü biçimde toplanması ve çevreye zarar vermeden ayrıştırılarak işlenmeye hazır hale getirilmesini öngören projede, kadınlara da istihdam sağlanması amaçlandı. Projenin ilk etabında su sümbülünün farklı kullanım alanlarını değerlendirip yalnızca dekoratif objeler değil, hayvan yemi ve doğal gübre üretimi de planlandı.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren TÜRSİYEV Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Uçkunkaya, “Bu sayede projenin sıfır atık vizyonu güçlenirken, Hatay’da çevresel döngüselliği ve sürdürülebilir üretimi bir araya getiren örnek bir model hayata geçiriliyor. Kadınlara verilen tasarım ve üretim eğitimleri, yerel zanaat kültürünü yaşatırken çocukların da sürece katılımını teşvik ederek kuşaklar arası bilgi aktarımı desteklenecek. Su taşıma kapasitesi yüksek olan su sümbüllerinin lifleri, Asya ve Güney Amerika’da kağıt, tekstil, hasır çanta, saksı ve sepet gibi ürünlerde uzun yıllardır değerlendiriliyor. Hatay’da benzer bir dönüşüm yaratmayı hedefliyoruz. Geri dönüştürülen ürünlerin pazarlanmasına yönelik stratejileri de planlıyoruz. Depremden ağır hasar almış Hatay’da yürütülen bu proje, yalnızca çevresel bir çözüm değil, toplumsal dayanıklılığı güçlendiren bir yeniden doğuş hikayesi olacak.