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Haber Giriş: 17.06.2021 - 12:25 | Son Güncelleme:

Aşı neden sol kola yapılır?

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Aşı neden sol kola yapılır?

Aşı neden sol kola yapılır sorusu, Koronavirüs dolayısıyla BionTech ya da Sinovac aşılarını vurduran ya da vurdurmayı düşünen kişiler tarafından araştırılıyor. Ekranlarda ve aşı olan kişilerde karşılaşılan sol koldan aşı yapılması hususu, pek çok kişinin dikkatinde yer alıyor. Peki, aşı neden sol kola yapılır? İşte, bilim insanlarının konuyla ilgili açıklaması

Aşının sol koldan yapılmasının en önemli nedeni, aşı sonrası istenmeyen etki takibi yapılabilmesi için tercihen sol koldan uygulanmasıdır. Koronavirüs aşısı 18 yaş ve üzerindeki kişilere 0,5 ml olarak 90º açı ile kas içine (intramusküler) olarak uygulanır. Aşının sol koldan yapılmasının bir önemli nedeni de sağ elin aktif olarak kullanılmasından kaynaklıdır.

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