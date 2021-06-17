Aşı neden sol kola yapılır?

Aşının sol koldan yapılmasının en önemli nedeni, aşı sonrası istenmeyen etki takibi yapılabilmesi için tercihen sol koldan uygulanmasıdır. Koronavirüs aşısı 18 yaş ve üzerindeki kişilere 0,5 ml olarak 90º açı ile kas içine (intramusküler) olarak uygulanır. Aşının sol koldan yapılmasının bir önemli nedeni de sağ elin aktif olarak kullanılmasından kaynaklıdır.

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