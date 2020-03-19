1. Aşı mı ilaç mı daha önemli?



İkisi de önemli. Aşı hastalıktan korur, ilaç ise tedavi içindir. Ancak biz öncelikli olarak korumayı hedef alırız. Destek tedavileri unutmamak gerekir. Çünkü bu tedaviler hayat kurtarıcıdır. Örneğin solunum yetmezliği olan hastalara yapılan yoğun bakım tedavilerinin değeri çok yüksek.



2. Aşı ya da ilaç en hızlı hangi ülkeden gelecek?



Şu anda çalışmalar devam ediyor. Ancak salgın bitmeden ulaşabileceğine dair bir beklentim yok. Oysa salgın dönemlerinde faz çalışmaları atlanabilir. Önceki salgınlarda yapıldı ve önemli bir sağlık sorunu olmadı.



3. “Virüs sıcakta azalır mı” tartışması var. Bunu test etmek zor mu?



Henüz o konuda fazla çalışma yok ama sıcakta virüsün kaybolmadığını biliyoruz. Sadece bizler kapalı ortamlar yerine açık ortamları tercih ettiğimiz için bulaşma az.



4. Türkiye’de pek çok kişinin enfekte olduğu ancak daha genç bir toplum olduğumuz için fark edilmediği doğru mu?



Sessiz hastalıklar geçirilebilir, biz bunları anlamayız ancak hafif vaka görülüyorsa, ciddi vaka boyutunun da artması gerekir. Yoğun bakımlarda hasta artsaydı bu doğru bir tespit olabilirdi. Ancak henüz öyle bir gözlemimiz yok. Salgının neye evrileceği belli olmaz, önlemlerin yararını zaman gösterecek. Özellikle solunum virüsleri çok kolay bulaşır, bu virüs bunda daha da yetenekli.



5. Bu bir salgın halini almadan iki hafta sokağa çıkmama yasağı getirilse bu iyi olmaz mı?



Bu önlemlerin amacı sadece kalabalıkları azaltmak. Bunu yaparsanız sonuç alınabilir. İki haftalık evden çıkma ricası doğru bir önlem olabilir. Bunu söylüyoruz zaten. Şu anda sokağa çıkma yasağı gerekli olmayabilir çünkü hedefe ulaştığımızı düşünüyorum. Vatandaşların desteği çok önemli.



6. Defin işlemleri sırasında farklı bir önlem alınıyor mu?



Biz cenazeleri, hatta şüpheli ölümlerdeki otopsileri bile çalıştık. Ön hazırlık yaptık, ancak gördük ki özel bir tedbir sadece otopsi yapmak gerekiyorsa otopsi yapan kişi, cenazeyi yıkayanlar için gerekli. Özel defin işlemi (kireç dökmek gibi) eski yasalarda kaldı. Belki mecburiyet varsa olur ama şu anda gerekli durmuyor. Hatta artık Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nden ölümlerde bile yapılmasına gerek yok.



7. Bu virüsün Türklere fazla bulaşmadığı iddiası çöktü mü?



Genetik temelli çalışmalar için henüz çok erken.



8. Bu virüs bir biyolojik silah mı?



Koronavirüsün şekil değiştirebilmesi için laboratuvara ihtiyacı yok. O yetenekte bir virüs. Virüs üretimleri zordur, biyolojik silahlar için daha kolay şeyler kullanılır.



9. Virüsle savaş sona erdiğinde, DSÖ Çinliler’in beslenme alışkanlığına yönelik bir öneride bulunur mu?



Hayır, bu geleneksel bir tercihtir. Halk buna kendi karar verir.



10. Virüsü yenebileceğimiz konusunda içimizi rahatlatacak bir haber verebilir misiniz?



Bu dönemi doğru yönetirseniz daha az kişi etkilenir. Hastalık doyum noktasına ulaşınca azalmaya başlar. 1.5 ayda zirve yapar. 2-3 ay sonra azalma başlar, toplum bağışıklık kazanır. Ben başarılı olunacağına inanıyorum.