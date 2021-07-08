'AÅŸÄ± kÄ±sÄ±rlÄ±k yapÄ±yor' inanÄ±ÅŸÄ±na karÅŸÄ± ikna timleri devrede!

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine gÃ¶re, TÃ¼rkiye'de koronavirÃ¼s aÅŸÄ± programÄ±nÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu il Siirt. Ãœlke genelinde 55 milyon doz Ã¼zerinde aÅŸÄ± uygulanÄ±rken, Siirt'te ise 81 bin 500 dolayÄ±nda.







Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dr. Emre Erol Ã–mÃ¼r, bÃ¶lgede 'AÅŸÄ± kÄ±sÄ±rlÄ±k yapÄ±yor' algÄ±sÄ±nÄ±n olduÄŸunu sÃ¶yledi. Bu algÄ±yÄ± deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in sahaya indiklerini aktaran Dr. Ã–mÃ¼r, koronavirÃ¼sle mÃ¼cadelede aÅŸÄ±nÄ±n Ã¶nemine deÄŸinerek, "1,5 yÄ±ldÄ±r pandemiyle mÃ¼cadelemiz devam ediyor. Elimizdeki en iyi silah aÅŸÄ±dÄ±r. Ãœlkemizde aÅŸÄ±lama oranÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda en yÃ¼ksek 10 ilin batÄ± illeri olduÄŸunu, en dÃ¼ÅŸÃ¼k 10 ilin ise GÃ¼neydoÄŸu illerinin olduÄŸunu gÃ¶rmekteyiz. Bu biraz eÄŸitim ve kÃ¼ltÃ¼rel sosyal yapÄ± ile ilgili bir ÅŸeydir. Bizler de sahaya inip vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± bilgilendirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±k. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hastanelere gelme oranÄ±nÄ±n az olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼nce ÅŸehir merkezinde Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde aÅŸÄ± stantlarÄ± kurduk. Burada vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± aÅŸÄ±lamaya baÅŸladÄ±k. AyrÄ±ca mobil ekiplerimizde kÃ¶ylere, evlere, iÅŸ yerlerine gitmeye baÅŸladÄ±. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z Ã¶zellikle ilkel inanÄ±ÅŸlara inanmaktadÄ±r. KÄ±sÄ±rlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±, gebelerde dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu gibi ilkel inanÄ±ÅŸlar var. Bunlar kesinlikle safsata. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z bunlara kesinlikle inanmamalarÄ± gerekiyor. Bizler ikna timleri kurduk, doktor ve saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±z saÄŸ olsun kurduÄŸumuz stant yerlerinde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± ikna ediyorlar. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±za anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± takdirde ikna olarak aÅŸÄ± oluyorlar" dedi.

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