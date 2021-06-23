Aşı kısırlaştırıyor mu? BionTech kısırlık yapıyor mu? Araştırma sonuçları açıklandı

Dünya çapında aşılamada 3 milyar doza yaklaşıldı. Ancak aşı yaptırmaya yanaşmayan ciddi bir kitle var. Aşı karşıtlığının temel argümanı ise aşıların erkeklerde kısırlık yaptığı iddiası. ABD'de Moderna ve BioNTech Kovid-19 aşıları üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları yayınlandı. Söz konusu araştırma 'Koronavirüs aşısı kısırlık yapıyor mu?' tartışmasına son nokta konuldu.

KORONAVİRÜS AŞISI BİONTECH KISIRLIK YAPIMIYOR MU?

CNN International'da yer alan habere göre, bu aşıları olan hiçbir genç erkekte sperm sayısında azalma görülmedi. Aynı araştırma kapsamında bu kişilerin sperm kalitelerinin de düşmediği bilgisinin altı çizildi.

25 ile 31 yaş arasındaki 45 erkekten alınan örneklerin incelenmesi ile yapılan ve alanında bir ilk olan araştırma adına konuşan Dr. David Cohen 'Koronavirüs aşısı olmanız durumunda sperm sayınızın etkilenme olasılığının çok düşük olduğunu gözler önüne seren kanıta ulaştık' dedi.

AŞI DEĞİL KORONA ETKİLİYOR

Aşının spermler üzerinde etkisi olmadığı bu çalışma ile kanıtlandı. Ancak uzmanlar virüsün erkek üreme sistemine zarar verebileceği konusunda bir süredir uyarıyor.

HAMİLE KALMAK İSTEYENLER AŞI YAPTIRABİLİR Mİ?

Peki hamile kalmak isteyen, gebeler ve emziren kadınlar aşı yaptırabilir mi? Bu konuda da aşının sakıncalı olduğuna dair hiçbir bilimsel bulgu bulunmuyor.

Aksine şu ana kadar yapılan araştırmalar, Covid-19 aşılarının emziren veya gebe kadınlarda herhangi bir ciddi sıkıntıya yol açmadığına işaret ediyor. Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Akova da bu konuda kararın kişinin kendisinin vermesi gerektiğini ve meselenin bir risk değerlendirmesine tabi olduğunu belirtti.

Akova, "Üstelik anneye aşı yaparsanız bu aşı ile oluşan antikorlar, bebeğe hem sütle hem de o kordon kanıyla geçiyorlar. ABD'de CDC önerisi hamile annelerin risk altında olması halinde aşının yapılabileceği yönünde. Dolayısıyla hani şimdiye kadarki veriler hamilelerde ve süt verenlerde aşı yapılmasına engel bir durum olmadığını ortaya çıkartıyor" dedi.

Akova, hamile kadınların Covid-19 olmalarının çok daha büyük riskleri beraberinde getirdiğinin de altını çizdi.

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