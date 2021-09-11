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Esma MURAT, Özlem YURTÇU KARABULUT, Buğra BENLİOĞLU, Mertcan ÖZTÜRK, İbrahim MAŞE / İstanbul, (DHA)
Haber Giriş: 11.09.2021 - 17:35 | Son Güncelleme:

Aşı karşıtları Maltepe'ye akın etti... Abdurrahman Dilipak: Biz bu oyunu bozacağız

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Koronavirüs salgınıyla mücadeleye karşı aşılamaya tepki gösterenler Maltepe Etkinlik Alanı'nda miting düzenledi. Katılımcılara HES ya da aşı kartı kontrolü yapılmazken maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.

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  • Aşı karşıtlarından Maltepede miting Akın ettiler
  • Aşı karşıtlarından Maltepede miting Akın ettiler
  • Aşı karşıtlarından Maltepede miting Akın ettiler
  • Aşı karşıtlarından Maltepede miting Akın ettiler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Koronavirüse karşı aşılamaya tepki gösterenler, Maltepe Etkinlik Alanı'nda toplandı. Mitinge katılmak için gelenlere,  polis tarafından giriş noktalarında maske kontrolü yapıldı, maskesiz olanlar maske takması konusunda uyarılarak maske dağıtıldı. Ancak çoğu katılımcının miting alanına girdikten sonra maskelerini çıkardığı görüldü. Hakaret veya siyasi söylem içeren pankartların alınmasına izin verilmedi. Katılımcılara HES ya da aşı kartı kontrolü yapılmadı. Polis, araçlarıyla zaman zaman miting alanının etrafında dolaşarak "salgının devam ettiği ve maske mesafe kurallarına dikkat edilmesi gerektiği" konusunda uyarı anonsları yaptı. Maltepe Miting Alanı'ndaki mitinge saat 14.00'den itibaren katılımcılar alınmaya başlandı. 

Aşı karşıtları Maltepeye akın etti... Abdurrahman Dilipak: Biz bu oyunu bozacağız

Mitingde Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Hamza Yardımcıoğlu, Sema Maraşlı, Cemil Can, şarkıcı Bora Gencer, Zafer Ege, Erkan Trükten ve Dr. Bilgehan Bilge konuşmacı olarak yer aldı. İstiklal Marşı ve ardından "Kovid şehitleri için" dua okunarak miting konuşmalarına başlandı.

Aşı karşıtları Maltepeye akın etti... Abdurrahman Dilipak: Biz bu oyunu bozacağız
Cemal Yurttaş /Demirören Görsel Medya

Abdurrahman Dilipak, konuşmasında katılımcılara teşekkür ederek "Burada küresel güçlere meydan okumak için varız. Adının Kovid olduğunu iddia ettiğiniz virüsün yarasadan konakçıya, oradan bulaş olarak insana nasıl geçtiğini, hikaye gibi bize anlatıp durdunuz. PCR tanı kitleriyle insanlarda PCR'ın görmediği virüs var mı yok mu, yazı tura atmaya başladınız.  Adına SARS-COV 2 dediğiniz virüsü peçete testiyle dünyaya yaydınız. Hatırlayın Çin'de sokakta giderken düşüp ölen insanları, medyada gösterilen o trajik ölümleri. Size ölümü gösterip hastalığa razı etmeye çalıştılar" dedi.

Aşı karşıtları Maltepeye akın etti... Abdurrahman Dilipak: Biz bu oyunu bozacağız

DİLİPAK: BU OYUNU BOZACAĞIZ

Dilipak, "Akraba, arkadaş ziyaretleri engellendi, tokalaşmayın, sarılmayın dediler. Siz yanınızdaki arkadaşınızın elini tutun inşallah. Şimdi biz birlikteyiz. Bu oyunu bozacağız" diye konuştu.

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