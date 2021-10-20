Aşı karşıtıydı, yoğun bakımdan çıkınca gözyaşlarıyla anlattı!

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Bursa'da, 'Aşıya güvenmiyorum. Bana bir şey olmaz' düşüncesiyle aşı olmayan Sinan Sezer, rahatsızlanınca yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Evde karantinaya alınan Sezer, şikayetleri artınca kaldırıldığı Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. 10 gün bakımda kalan 4 çocuk babası Sezer, oksijen desteğiyle tedavi gördüğü odasında, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatıp, aşı çağrısı yaptı.



'AŞI OLANLAR, BENİM GİBİ NEFES ALMAKTA ZORLANMIYORDU'



Sağlığına dikkat ettiği için kendisine çok güvendiğini ve 'bana bir şey olmaz' dediğini söyleyen Sezer, “Aşı çalışmaları henüz sürdüğü için aşı olmayı sürekli erteledim. Ama ailemden aşı olmak isteyenlere itiraz etmedim. Annem ve iki çocuğum aşılarını yaptırdı. Ben uzun vadeye yaydım. Ama vade falan kalmadı. Soluğum gitti. Buraya yattığımda ilk dediğim şey; ne kadar çeşidi varsa keşke olsaydım. Yoğun bakımda gördüm, aşısını olanlar rahatlıkla nefes alıyordu. Benim gibi değillerdi. Hafif atlatıyorlardı. Ben bir nefese muhtaç kaldım. Bir yudum su içmenin ne kadar soluk istediğini bilemezsiniz” ifadelerini kullandı.