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ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)
Haber Giriş: 31.08.2021 - 17:48 | Son Güncelleme:

Aşı olanlara hakaret etmişti... Antrenör koronavirüsten hayatını kaybetti

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Aşı olanlara hakaret etmişti... Antrenör koronavirüsten hayatını kaybetti

Sakarya’da, sosyal medya hesabından aşı karşıtı paylaşım yapan antrenör Hüsnü Mutlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya’da 12 Ağustos'ta sosyal medya hesabından aşı karşıtı paylaşımlar yapan Sakarya Ampute Engelliler Spor Kulübü kaleci antrenörü Hüsnü Mutlu bazı semptomların görülmesi üzerine koronavirüs testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan ve evde tedaviye başlayan Mutlu, durumunun ağırlaşması üzerine Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. 19 Ağustos'tan bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Hüsnü Mutlu, bugün hayatını kaybetti.

Hüsnü Mutlu, 12 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşı yaptıranlara 'mal' ifadesiyle hakaret edip 'kobay' olarak nitelendirmiş, aşı karşıtı söylemlerde bulunmuştu.

Aşı olanlara hakaret etmişti... Antrenör koronavirüsten hayatını kaybetti

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