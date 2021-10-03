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Aşı karşıtı doktordan tepkilere cevap

#Aşı Karşıtlığı#Tevfik Rauf Baysal#Ümit Aktaş
Aşı karşıtı doktordan tepkilere cevap

HAYY Kitap’ın sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Rauf Baysal’ın COVID-19 nedeniyle vefatının ardından sosyal medyada tartışmalar yaşandı. Birçok doktor, Baysal’ın aşı olmaması yönünde yayınevinin aşı karşıtı yazarları tarafından etkilendiğini ifade ederken, Dr. Ümit Aktaş da bu konuda eleştirilen isimlerin başında geldi.

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Yazılı bir açıklama yapan Aktaş, özetle şunları söyledi: “Rauf, benim verdiğim tedaviden dolayı veya benim kliniğimde hayatını kaybetmedi. Kendi isteği ile bir özel hastaneye yattı ve orada COVID tedavisi gördü. Verilen tedaviler maalesef Rauf’u kurtarmaya yetmedi. İnsan ölünce, aşılı ya da aşısız diye ayrıştırmak zulümdür. Ne aşılılar ne de aşısızlar ölümden muaf değildir. Her birey tedavisini ya da korunmasını seçmekte özgürdür. Rauf aşı konusunda sahip olduğu bilgiyle, kararını en baştan vermişti zaten. Benim aşılar hakkında yazmamı özellikle teşvik ederdi.”

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#Aşı Karşıtlığı#Tevfik Rauf Baysal#Ümit Aktaş