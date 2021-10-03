Aşı karşıtı doktordan tepkilere cevap

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Yazılı bir açıklama yapan Aktaş, özetle şunları söyledi: “Rauf, benim verdiğim tedaviden dolayı veya benim kliniğimde hayatını kaybetmedi. Kendi isteği ile bir özel hastaneye yattı ve orada COVID tedavisi gördü. Verilen tedaviler maalesef Rauf’u kurtarmaya yetmedi. İnsan ölünce, aşılı ya da aşısız diye ayrıştırmak zulümdür. Ne aşılılar ne de aşısızlar ölümden muaf değildir. Her birey tedavisini ya da korunmasını seçmekte özgürdür. Rauf aşı konusunda sahip olduğu bilgiyle, kararını en baştan vermişti zaten. Benim aşılar hakkında yazmamı özellikle teşvik ederdi.”