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Aşı karşıtı doktora 1 ay meslekten men

#Aşı Karşıtlığı#Ümit Aktaş#Türk Tabipleri Birliği
Aşı karşıtı doktora 1 ay meslekten men

Türk Tabipleri Birliği (TTB) bir yandan COVID-19 aşılarına karşı sosyal medyadan yorumlar yapan, diğer yandan bağışıklık sistemini güçlendirmek için kendi adını taşıyan bitkisel destekler satan Dr. Ümit Aktaş’a 1 ay süre ile geçici meslekten alıkoyma cezası verdi.

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Dr. Ümit Aktaş, “ABD’de ve Avrupa’da on binlerce insan aşıdan kaynaklanan nedenlerle öldü. Milyonlarca insanda da kalıcı yan etki gelişti”, “Ya pandemiden kötüsü aşıyla gelirse?” gibi doğru olmayan, absürt sosyal medya mesajlarıyla tepki çekmişti. Dr. Aktaş’ın aşı karşıtı açıklamalarından dolayı paylaşımlarını Twitter sınırlandırmıştı.

‘YÖNETİME GİRMEMEM İÇİN’

TTB’nin kararına tepki gösteren Dr. Aktaş, “Fikirlerimi ifade ettiğim için hakkımda soruşturma açmaları bile ayrımcılıktır, mobbingdir. Haksız karara itiraz edecek ve haklı mücadelemi mahkemeler nezdinde vereceğim. Verilen bu haksız ceza, TTB Disiplin Tüzüğü’nde yer alan maddeye göre yönetimde yer alma hakkımızı elimizden almak içindir” diye konuştu.

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#Aşı Karşıtlığı#Ümit Aktaş#Türk Tabipleri Birliği