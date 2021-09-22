Aşı karşıtı doktora 1 ay meslekten men

Haberin Devamı

Dr. Ümit Aktaş, “ABD’de ve Avrupa’da on binlerce insan aşıdan kaynaklanan nedenlerle öldü. Milyonlarca insanda da kalıcı yan etki gelişti”, “Ya pandemiden kötüsü aşıyla gelirse?” gibi doğru olmayan, absürt sosyal medya mesajlarıyla tepki çekmişti. Dr. Aktaş’ın aşı karşıtı açıklamalarından dolayı paylaşımlarını Twitter sınırlandırmıştı.

‘YÖNETİME GİRMEMEM İÇİN’

TTB’nin kararına tepki gösteren Dr. Aktaş, “Fikirlerimi ifade ettiğim için hakkımda soruşturma açmaları bile ayrımcılıktır, mobbingdir. Haksız karara itiraz edecek ve haklı mücadelemi mahkemeler nezdinde vereceğim. Verilen bu haksız ceza, TTB Disiplin Tüzüğü’nde yer alan maddeye göre yönetimde yer alma hakkımızı elimizden almak içindir” diye konuştu.