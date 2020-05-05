‘Aşı imecesi’ne Türkiye’den katkı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu öncülüğünde düzenlenen “Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği”ne video mesaj gönderdi. İngilizce altyazılı olarak yayımlanan video mesajda, yeni açılan şehir hastaneleri ve inşası devam eden salgın hastanelerinin görüntülerine de yer verildi. Kabine Toplantısı nedeniyle toplantıya katılamadığını dile getiren Erdoğan, “Ancak konuya verdiğim ehemmiyet çerçevesinde sizlere bu video kaydı aracılığıyla seslenme fırsatını yakalamaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum” ifadesini kullandı ve şu mesajları verdi: “Bu salgın bize, dillerimiz, dinlerimiz farklı olsa da kaderimizin ortak olduğunu hatırlatmıştır. Türkiye olarak bu anlayışla bugüne kadar 57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık. Maskeden solunum cihazına kadar bu süreçte ihtiyaç duyulan kritik sağlık malzemelerinin tedarikinde de güvenilir ortak olmaya devam ediyoruz. Virüsün ortadan kaldırılması için en etkili aracın aşı olduğu görülüyor. Milli faaliyetlerimizin yanı sıra teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi yönündeki küresel çabaları da destekliyoruz.

26 Mart’ta kabul ettiğimiz G-20 Bildirgesi’nde aşının hızlıca geliştirilmesi için kaynak sağlama taahhüdünde bulunmuştuk. Bugünkü ‘Koronavirüs Küresel Mukabele’ taahhüt etkinliğinin parçası olmayı da bu nedenle görev addettik. Çalışmalarda gereksiz tekrarlara ve bürokrasiye izin verilmemesi, hedefe ulaşmamızı kolaylaştıracaktır. Covid-19 aşısı tüm insanlığın ortak malı olmalıdır. Bu bakımdan üretilecek aşıya küresel erişimin garanti altına alınması ve ‘kimsenin geride bırakılmaması’ prensibinin itinayla uygulanması son derece önemlidir. Aşı geliştirme çabalarına yönelik maddi katkımızı belirlerken tüm bu hususları dikkate alacağız. Değerlendirmeler akabinde tespit edeceğimiz meblağı ise 23 Mayıs’a kadar ilan edeceğiz.”

7.4 MİLYAR EURO TOPLANDI

COVID-19 aşısı bulunmasına mali destek sağlamak için Avrupa Birliği önderliğinde düzenlenen “Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği” sayesinde birkaç saat içinde 7.4 milyar Euro toplandı. Konferansın öncelikli hedefi 7.5 milyar Euro toplanmasıydı. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu, destek açıklasa da net taahhüdü ileri bir tarihe bırakan ülkelerin yapacağı katkıyla mevcut rakamın yükselmesi bekleniyor. Bağışlar, tüm dünyada erişilebilir ve uygun aşı bulunması, tedavi ve teşhis hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının hızlandırılması için kullanılacak.

40 MİLYARA MAL OLACAK

ABD’nin etkinliğe katılmaması dikkat çekerken en önemli katkı 1 milyar Euro bağışlayan AB’den geldi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen moderatörlüğünde düzenlenen konferansta konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüse karşı aşı geliştirme, etkili ilaç ve dünyaya dağıtım için yaklaşık 40 milyar Euro’ya ihtiyaç olacağını söyledi. (Güven ÖZALP / BRÜKSEL)