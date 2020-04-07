Aşı heyecanı

Ankara Üniversitesi’nin resmi Twitter hesabından önceki gün yapılan açıklamada, “Üniversitemiz Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardı” denilmişti. Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü’nün Twitter hesabından da, “Bu daha başlangıç. Kararlı ve azimliyiz. Türk bilim insanı koronavirüsü izole etmeyi başardı” paylaşımı yapılmıştı.



Bu paylaşımlar gerek bilim çevrelerinde gerekse sosyal medyada önceki geceden bu yana en çok konuşulan konuların başında geldi. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nden dün öğleden sonra, “İlgiyle takip ettiğimiz korona çalışmaları kapsamında sosyal medya hesabımızdan dün yapılan bilgilendirme dışında henüz bir gelişme yaşanmamıştır. Bu konuda hocalarımız adeta kendilerini laboratuvarlara adamış durumda ve çalışmalarını kamuoyuna kapalı bir şekilde yürütmektedir. Kendilerinden gelecek her yeni bilgiyi sizlere aktaracağız” açıklaması geldi.



İZOLE ETMEK ÇOK ZORDUR

Uzmanlar, tüm dünyada ilaç ya da aşı çalışması yapabilmek için ilk olarak virüsü izole etmek gerektiğini, bunun da zor bir çalışma olduğunu belirterek, “Düşünün çamurun içine düşen üstelik gözle görülemeyecek kadar küçük bir şeyi aramak gibi bir şey bu. Ancak Ankara Üniversitesi koronavirüs açısından bunu başardı. Bu nedenle aşı çalışması için çok önemli bir adım atılmış oldu” yorumunu yaptı.