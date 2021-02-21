Aşı dolandırıcılarına dikkat!

Vatandaşları, yurtdışından aşı getirdiğini söyleyerek satmaya çalışan kişiler konusunda uyaran İlhan, Hürriyet’e şunları söyledi: “Türkiye’de aşı sırayla ve devlet kontrolünde yapılıyor. ‘Aşınızı erkene alalım, yurtdışından aşı getiriyoruz, Çin aşısı ya da Alman aşısı satalım size’ gibi sözlerle vatandaşlara ulaşanlar olmuş. COVID-19 aşısı Türkiye’de ücretsiz. Herkes sırası geldiğinde aşısını olacak. Yurtdışında parayla aşı satan ülkeler var. Ancak buradan aşı getirdiğini iddia eden kişiler sahte aşı yapıyor da olabilir. Bu büyük bir suç. Tavsiyemiz kimse sağlık kuruluşları dışında yapılan aşıyı satın almasın. O kişilerin getirdiği ve fahiş fiyatla sattığı aşıların içinde ne olduğunu kimse bilemez. Bu aşılar ölüme kadar varan tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Vatandaşlarımız HES sistemini yüklesin, e-Nabız’dan ya da aile hekimlerinden sıralarını takip etsin. Sağlık Bakanlığı’nın sayfasında aşı sırasında hangi gruplara gelindiği bilgisi mevcut. Kimse ücret ödeyerek öne geçemez.”

Mustafa Necmi İlhan