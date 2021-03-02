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Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA (DHA)
Haber Giriş: 02.03.2021 - 15:32 | Son Güncelleme:

Aşı çalışması yapan sağlık görevlileri kaza yaptı; 4 yaralı

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Aşı çalışması yapan sağlık görevlileri kaza yaptı; 4 yaralı

KÜTAHYA’da koronavirüsle mücadele kapsamında evlerde aşı çalışması yapan sağlık görevlilerinin bulunduğu hafif ticari araç, kamyonet ile çarpıştı. Kazada, 4 sağlık görevlisi hafif şekilde yaralandı.

Aşı çalışması yapan sağlık görevlileri kaza yaptı; 4 yaralı
Kaza, öğle saatlerinde, Kütahya’nın Zafertepe Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Koronavirüsle mücadele kapsamında evlerde aşı çalışması yapan sağlık görevlilerini taşıyan M.D. yönetimindeki 06 CDU 217 plakalı hafif ticari araç, O.A. idaresindeki 06 FT 3106 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, bir binanın duvarına çarptı.

Kazada sağlık görevlileri U.B., E.A., H.P. ve M.D. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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