Aşı, anne sütünde antikor yapıyor

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Bilimsel bir dergide de yayınlanan araştırmaya göre, COVID-19 geçiren veya COVID-19 aşısı yapılan annelerin sütlerinde koruyucu antikor oluşuyor ve bu antikorlar anne sütü emen bebeğe de geçiyor. Anne sütünde antikorun ilk aşı dozundan sonra spontane başladığını söyleyen Prof. Dr. Kurugöl, Hürriyet’e şu bilgileri verdi:

90 GÜNE KADAR KORUYOR

“Anne sütünün orta kulak iltihabı, zatürre ve ishale neden olan birçok enfeksiyona karşı koruyucu olduğunu biliyoruz. Yapılan son araştırmada, COVID-19 geçiren annelerin ürettiği antikorların da anne sütü ile bebeğe geçerek koruduğu ortaya çıktı. Bu antikorlar bebeği en az iki ay süre ile koruyor ve bağışıklık sistemine destek oluyor. Aynı şekilde COVID-19 aşısı olan annelerin sütlerinde de koruyucu antikorlar saptandı. Bu koruyucu antikorlar 90 güne kadar devam ediyor. Bu da gösteriyor ki aşılandığı takdirde anneler, sütleri ile bebeklerini koruyabiliyorlar.”