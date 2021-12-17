‘Asgari ücretli nefes alacak’

Haberin Devamı

Muhalefetten yeni asgari ücret rakamı için, “Enflasyon kontrol edilebilirse fena rakam değil” değerlendirmesi geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu dün parti genel merkezinde ziyaret etti. İki lider daha sonra ortak basın açıklaması yaptı.

ENFLASYONA DİKKAT

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “TÜİK’e yaptığım ziyaretin etkileri gözüküyor. Asgari ücret olarak verilen rakam, döviz kurundaki artış ve fiyat artışları baz alınırsa düşük. Yılbaşında 384 dolar gelir elde ediyordu asgari ücretli. Elbette belirlenen rakamı yadırgamıyoruz ancak fiyat artışları da göz önünde bulundurulmalı. Eğer enflasyon kontrol edilebilirse asgari ücretli kardeşlerimiz rahat bir nefes alabilirler. Bütün mesele enflasyonun kontrol edilip edilememesinde yatıyor. Eğer sorunlar böyle devam ederse, önümüzdeki yaz Türkiye gıda kriziyle karşı karşıya kalırsa kimse şaşırmasın. Biz uyarıyoruz, uyarmak bizim görevimiz, uyarırken nelerin yapılması gerektiğini de söylüyoruz.

Erdoğan ‘TL’yi yedirmeyiz’ demiş. Daha söylediği söz ülkeye yayılmadan TL değer kaybetmeye başladı. Devleti yöneten kişinin sözlerinin tutarlı olması lazım.”

Haberin Devamı

ORAN OLARAK OLDUKÇA YÜKSEK

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: “Cumhurbaşkanı bizzat kendisi açıklama ihtiyacı hissediyor. Bununla övünülmesi icap eder manasında anlıyorum bunu. Mühim olan asgari ücretli dört kişilik bir ailenin ihtiyacının karşılanabilmesidir. Artış nispeten oldukça yüksek ama vatandaşın geçimiyle ilgili endişelerini giderecek şekilde değil.”

CHP’Lİ BELEDİYELERDE 4 BİN 500 LİRA

Kılıçdaroğlu, dün gece paylaştığı video mesajında ise şunları söyledi: “CHP belediyelerinde, yani sosyal demokrat belediyelerde, en düşük ücret yani asgari ücret 4 bin 500 lira olacaktır. Milletimize hayırlı olsun. Ayrıca belediyelerimizle bu hafta sonu Kayseri’de buluşup Kara Kış Fonunu konuşacağız, biz kuracağız o fonu biz. Yalnız değilsin sevgili halkım yanınızdayız. Geliyor gelmekte olan.”