‘Asgari ücret üç ayda bir ayarlansın’

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında son ekonomik gelişmelerle ilgili şunları söyledi:

“İktidarın izlediği mevcut yol, çok kısa bir süre içinde, enflasyonu arttırarak asgari ücret zamlarını eritir. Eğer gerçekten bir refah artışı sağlamak istiyorsanız işe hayat pahalılığını azaltmakla, yani enflasyonu düşürmekle başlayın. Ekonomi yangın yeri. Sayın Erdoğan, Mozambikli gençlerin derdine düşmüş. Dedi ki, ‘Başbakanlığım döneminde döviz rezervini 135 milyar dolara çıkardık ama daha sonra bir düşüş yaşandı. Ben o sırada yoktum, Cumhurbaşkanıydım’. Arkadaş ‘sevimli hayalet Casper’ misali, o sırada orada değilmiş. Bu krizin sebebi bizzat Sayın Erdoğan ve bu ucube sistemdir.

BİLİMİN GEREĞİNİ YAPIN

Milleti bu ucube sistemine ikna ederken, ‘Verin yetkiyi, dolarla, faizle, nasıl uğraşılıyormuş görün’ demiyor muydun? Bu çilenin sorumlusu sensin. ‘Ben o sırada orada yoktum’ deyip geçemezsin. Sorumluluğunu kabul edeceksin. Ya aklın ve bilimin gerektirdiğini yapıp ekonomiyi düze çıkartacaksın, ya da sandığı getirip hesabını milletimize vereceksin.

GELİR DESTEĞİ SÖZÜ

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Hiçbir hesabı tutmayan büyük ekonomistimiz, Dolara Çevrilebilir Mevduat kavramını, 50 yıl sonra tekrar hayatımıza soktu. 2023 hedefleri gitti, yerine 1973 çözümleri geldi. Türk Lirası’nı dolara bağladı. Madem kur farkını, yani gizli faizi ödeyecektin, bugüne kadar faizle bu kadar oynayıp, döviz lobilerinin ekmeğine niye yağ sürdün? Türk milleti kobay mı? Madem kur düştü, madem artık uçuyoruz o zaman hemen doğalgaz ve elektrik fiyatlarını düşürün. Ve artık tek kurtuluş, sandıkla gelecek kurtuluşumuz. Sosyal adaletsizliğe ve gelir eşitsizliğine bir çözüm olarak, ‘İYİ Yaşam Geliri Modeli’ projemizi hazırladık. Bu projeyle 18-26 yaş arasındaki tüm gençlerimize, medyan gelirin yarısının altında kalan 4 milyon hanedeki kadınlara, 2021 fiyatlarıyla aylık 1000 lira, İYİ Yaşam Gelir Desteği sunacağız.”