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Asgari ücret tam mutabakatla

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#Fuat Oktay#TBMM#Asgari Ücret
Asgari ücret tam mutabakatla
Erdinç Çelikkan
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 07:00

Fuat Oktay, Komisyon görüşmelerinde asgari ücret konusuna da değindi ve tam mutabakatla belirleneceğine inandığını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların kabul edilen bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Oktay, vekillerin sorularını özetle şöyle yanıtladı:

FİYAT GELİŞMELERİ TAKİP EDİLİYOR

Asgari Ücret Komisyonu 2023 yılı asgari ücreti belirlemek üzere çalışmalarına aralık ayında başlayacaktır. Asgari ücretin toplumun tüm kesimleri bakımından memnuniyet sağlayacak bir düzeyde işçi ve işveren tarafından tam mutabakatla belirleneceğine de inanmaktayız. Enerji başta olmak üzere, uluslararası emtia fiyatlarında yaşanan artışlar 2022 yılında cari dengeyi olumsuz etkiledi. Yılın ilk 9 ayında cari açık yaklaşık 38 milyar dolar oldu. Cari açığı düşürmeye yönelik önemli yapısal adımlarımızı sürdürüyoruz. Ticaret Bakanlığımız tarafından başta gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri olmak üzere piyasadaki fiyat gelişmeleri yakinen takip edilmektedir. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak mevcuttur.” 

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2023 BÜTÇESİ KOMİSYON'DA KABUL EDİLDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri uzun bir maratonun ardından dün gece saatlerinde sona erdi. Bu kapsamda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 5 Aralık Pazartesi Genel Kurul'da görüşülmeye başlanacak.Görüşmeler kesintisiz 12 gün sürecek.

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#Fuat Oktay#TBMM#Asgari Ücret

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