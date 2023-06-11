Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki oranlar...

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Asgari ücrete temmuz zammı için müzakere maratonu başlıyor. İlk toplantı salı günü çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı ev sahipliğinde yapılacak. AK Parti'nin seçim vaatlerinden biri olan asgari ücrete temmuz zammı için düğmeye basıldı. İşçi, işveren ve hükümet kesiminden oluşan 15 kişilik asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını 13 Haziran Salı günü yapacak. O toplantıda rakamlardan ziyade çalışma takviminin gündeme gelmesi bekleniyor.

KALEM KALEM ZAM BEKLENTİLERİ

Komisyonda işveren kesimini TİSK, işçi kesimini ise TÜRK İŞ temsil ediyor. Son dönemlerdeki gibi TÜÜRK İŞ ve HAK İŞ'in ortak hareket etmesi bekleniyor. Komisyon kararlarını oy çokluğuyla alıyor. Hali hazırda 8 bin 506 lira olan asgari ücretin seçim öncesi 500 dolar seviyesine çıkarılabileceğine dair sinyaller kamuoyuna yansımıştı. Mevcut kur dikkate alındığında asgari ücret beklentisinin 11 bin liranın üzerine çıkması yönünde oldu. Bu da yaklaşık yüzde 37'lik zamma tekabül ediyor. Asgari ücrete yüzde 20 ZAM yapılırsa rakam net 10 bin 208 lira, brüt 12 bin 10 lira olacak. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa net 11 bin 58, brüt 13 bin 10 lira olacak. Yüzde 40 zam olması durumunda ise net 11 bin 910, brüt 14 bin 11 lira olacak. TÜRK İŞ son yaptırdığı araştırmasında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 10 bin 362 olarak belirledi. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 13 bin 440 lira olarak açıklandı. Bu arada işveren kesimi ise hem işçiyi hem işvereni koruyacak, sürekliliği olacak, dengeli bir rakam vurgusu yapıyor. İşçilerin temmuz ayında zamlı maaşlarını alabilmesi için zamlı rakamın bu ay içinde belirlenmesi ve Resmi Gazetede yayımlanması gerekiyor.