'Asgari ücret bugüne kadar yapılanları çok çok aşacak'

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda ekonomi ağırlıklı konuşmasında şunları söyledi: “Yatırım, istihdam, üretim, ihracat odaklı büyüme stratejisiyle yolumuza devam edeceğimiz yeni politika bir anda ortaya çıkmadı. 19 yılda yaptıklarımız bu atılıma hazırlık amacı taşıyordu.

İSTİYORLAR Kİ ÜLKE BATSIN

CHP’nin etrafında kümelenmiş iktisat ve siyaset mandacısı bir kesim karşımızda durmaktadır. Dün başka, bugün başka, yarın daha başka söyler. Üstelik bunu hiç utanmadan, yüzleri kızarmadan yaparlar. Yahu aslında bunlar zaten faizci. Ve utanmadan, sıkılmadan bir taraftan ‘Yüzde 1’e indirin’ diyor; yemin de ediyor. Tayyip Erdoğan dün ne dediyse bugün de aynısını söyler. Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümlealem bilir. Hiçbir zaman faizci olmadım, bugün de değilim, yarın da olmayacağım. Ama siz mandacı tayfasınız. İstiyorlar ki ülke batsın, bitsin, mahvolsun. Kendileri de hiçbir şey yapmadan, gelip iktidara otursun. Bugüne kadar girdiğimiz hiçbir yoldan nasıl dönmediysek bu yoldan da geri dönmeyeceğiz.

MİLLETİN ENDİŞESİNİ ANLIYORUZ

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Milletimizin asil bireylerinin, döviz kurundaki yükseliş ve fiyatlardaki artış gibi hususların yol açtığı belirsizlikler karşısında yaşadıkları samimi endişeyi anlıyoruz. Kur ve fiyat artışından kaynaklanan olumsuzlukları dikkatle izliyoruz. Her ne kadar önemli bir kısmı küresel dalgalanmalar kaynaklı olsa da çarşı pazardaki kimi ürünlerde yaşanan fahiş fiyat artışının çoğunun mantıklı bir izahının bulunmadığını görüyoruz. Bu zincirleme fiyat artışlarının zehirlediği iklimin bir an önce temizlenmesi gerektiğini biliyoruz.”

HALKIMIZI EZDİRMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından gazetecilerin Merkez Bankası’nın döviz müdahalesi ile ilgili sorusuna, “Bu, Merkez Bankası’nın zaten yasasında olan bir şey. Yetkisi, hakkı var. Gerekli olduğu zaman bu tür müdahaleleri yapar” yanıtını verdi. “Asgari ücret yakında belli olacak. Rakamların yükselmesiyle işten çıkarmaların olabileceği endişesi var. Bu konuda değerlendirmeniz olur mu?” sorusu üzerine ise Erdoğan, “Niye hep böyle endişeler üzerinden konuşuyorsunuz da olumlu bakmıyorsunuz? Toplumun yanlış yerlere sevk edilmesine fırsat vermeyin. Biz halkımızı ezdirmeyeceğiz. Asgari ücret noktasında da bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde inşallah bir neticeyi açıklamış olacağız” dedi.

PARADAN PARA KAZANAN KAYBEDER

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Erdoğan “Daha zor da olsa iyiden doğacak daha iyilerin yolunu açıyoruz” diyerek yeni ekonomi politikasını anlattı:

“Ülkemizin zaten sınırlı olan kaynaklarının her seferinde yüksek faizle başlayıp enflasyonla sonuçlanan bir kısır döngü içinde örselenmesi yerine reel sektöre yönelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Düşük faizle bu kısır döngüden kurtardığımız para, yakında sağlanacak kurdaki ve fiyat artışlarındaki dengeyle beraber tümüyle yatırıma, istihdama, üretime akacaktır. Artık faizi dayatmaya göre değil, tüm gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi ülkemizin ihtiyacına göre belirleyeceğiz. Asıl zenginliğin kur değeriyle değil, üretim gücüyle olduğunu biliyoruz. Faiz düştüğünde paradan para kazanan dışında kimsenin kaybı olmaz. Kur bugün artar, yarın düşer.”

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SİYASETEN EN RİSKLİ MİLLET İÇİN EN DOĞRUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup konuşmasında “Şayet eskisi gibi yüksek faiz sisteminde devam etseydik, bu büyüme rakamlarını göremeyecektik” diyerek şunları söyledi:

“Emin olun böyle bir durumda Türkiye önümüzdeki onlarca yıl boyunca bir daha gelişmiş ülkeler ligine çıkma fırsatını yakalayamayacaktı. Belki siyaseten en riskli ama milletimiz için en doğru planı biz yaptık. Faizleri arttırarak paradan para kazanan tufeylileri sevindirmek yerine faizi düşürerek, yatırımı ve üretimi kolaylaştırıyoruz. Biz ülkemizi fırsatını bulduğunda kaçıp gidecek sıcak paranın cenneti haline dönüştürmek yerine yatırımlara kavuşturmanın mücadelesini veriyoruz. Enflasyon dediğin bugün artar, yarın düşer. Ama üretim ve istihdamdaki sağladığımız her artış kalıcı bir kazançtır. Türkiye gibi tarihi olarak yüksek enflasyona şerbetli bir ülkede yüzde 20 düzeyi kısa sürede çözülebilir bir sorunu ifade ediyor.”

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Erdoğan dün, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid ile de telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri’nin 50. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.