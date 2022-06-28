Asgari ücret artıyor! Memurlara bayram öncesi zamlı maaş

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası özetle şöyle konuştu:

“Siyasi ve insani krizlerin yükünü en fazla taşıyan ülke durumundayız. Tehditleri kaynağında ortadan kaldırma üzerine kurulan stratejimizi başarıyla uyguluyoruz. Bize yöneltilen tenkitlerin, eksikliklerimizden, hatalarımızdan değil, Türkiye’nin uluslararası taahhütlerine bağlı kalarak belirlediği istikamette yürümesinden kaynaklandığını biliyoruz.

BİRAZ DAHA SABIR

Gelişmeler öyle bir noktaya geldi ki, bize tuzak kuranlar bizden daha fazla bedel ödeyecek duruma düştüler. Dünyayı takip eden akıl ve vicdan sahibi herkes yaşananları ve işin nereye gittiğini anlıyor, görüyor ve biliyor. Bizim vazifemiz milletimize en iyisini vermektir. Bizim için önemli olan Türkiye’nin ne durumda olduğu, insanlarımızın hangi sıkıntıları çektiğidir. Kur dalgalanması, enflasyonda yaşanan ciddi yükseliş hepimizin canını sıkmıştır. Her ne kadar sistemi dengeye oturtmuş olsak da enflasyon yükünü bir müddet daha çekeceğimiz açıktır. Milletimizden biraz daha sabır bekliyoruz. İnşallah 2023’ün şubat ve mart aylarından itibaren enflasyonu makul ve daha aşağı indireceğimiz seviyeye çekmiş olacağız.

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MÜJDEYİ PAYLAŞACAĞIZ

Ülkemizdeki hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirmek için her fırsatı değerlendiriyoruz. Geçtiğimiz ocak ayında asgari ücretin yüzde 50 buçuk oranında artışından, kamu personeli ve emeklilerinin maaşlarının bir önceki yılın enflasyon oranı üzerinde yükseltilmesine kadar pek çok adım atmıştık. Asgari ücreti artırırken işverenlerin omuzlarındaki kimi vergileri de kaldırarak adil bir yük paylaşımı yapmıştık. Enflasyonda yükselişin sürmesi bu artışların yetersiz kalmasına yol açmıştır. Bunun için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Asgari ücret artışı yapılırken Bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi bir olumsuz etkiye yol açmasına da meydan verilmeyecektir. İnşallah en kısa sürede bu konuda müjdeli bir haberi işçilerimizle ve emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz.

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BU HAFTA BİTMEDEN AÇIKLANACAK

Kamu çalışanlarına ve emeklilerimize enflasyon farklarını zaten vereceğiz. Bu düzenlemenin kamu çalışanları ve emeklileri yanında, 13.7 milyon emeklimizin tamamını kapsadığının altını çizmek istiyorum. Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun, hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığı altında ezilmesine müsaade etmemektir. Detaylarını bilahare açıklayacağımız bu artışların, şimdiden çalışanlarımıza ve emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Süratle Çalışma Bakanım Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile bir araya gelecekler ve bu çalışmayı da bu hafta sonuna varmadan inşallah bitirecekler ve ardından NATO görüşmelerinden döner dönmez bunu milletimle tüm işçi ve emeklilerimizle paylaşma fırsatını bulacağız. Bu arada inşallah yılbaşında gelişmelere uygun şekilde, çalışanlarımızın ve emeklilerimizin ücretlerini tekrar gözden geçirecek, günün şartlarına göre ne yapılması gerekiyorsa onu da kendilerine vereceğiz. Temmuz ayı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz’da zamlı haliyle ödeneceğini de ifade etmek istiyorum.”

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CUMHURBAŞKANI MAAŞI İÇİN MECLİS’E SESLENDİ

ERDOĞAN Cumhurbaşkanı maaşıyla ilgili tartışmalar konusunda Meclis’e çağrıda bulunurken CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nu da eleştirdi: “Cumhurbaşkanı maaşı üzerinden fırtına kopartarak ülkenin ve milletin menfaatlerine olan ek bütçeyi karalamak isteyenlere de bir çift söz söylemek istiyorum. Özellikle Bay Kemal, yandaşı ve taifesine. Bizim sistemimizde Cumhurbaşkanı maaşı aynı zamanda emekli milletvekilleri ve eski cumhurbaşkanları, merhum cumhurbaşkanlarının hak sahibi ailelerine yapılan ödemelerin de göstergesidir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun aldığı iki maaştan biri olan emekli milletvekili maaşı cumhurbaşkanı ödeneğine endekslidir. Maaşımızla ilgili tasarrufta bulunmamız mümkün olmuyordu. Ancak son ek bütçe görüşmelerinde muhalefet işi öylesine zıvanadan çıkardı ki, bu mihneti daha fazla taşımamız mümkün değildir. Burada TBMM’ye bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bu sebeple hiç kimsenin mağduriyete uğramaması için de gündeme gelecek ilk kanun teklifinde emekli milletvekili maaşlarının başka formüle göre düzenlenmesi yerinde olacaktır. Böylece Sayın Kılıçdaroğlu’nun aldığı iki maaş, Cumhurbaşkanı ödeneğini geçmiş olacağı için bu konuyu yalan yanlış tekrar gündeme getirip de kamuoyunu bu konuda meşgul etmesin.”

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BAYRAM TATİLİ 9 GÜN

9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak Kurban Bayramı’nda tatil 9 güne çıktı. Erdoğan “Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki çarşamba ve perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağının haberini sizlerle paylaşmak istiyorum” dedi.

GENÇLERE YAZ ÇAĞRISI

ERDOĞAN “Okulların tatil olmasıyla birlikte gençlerimizin yaz aylarını verimli şekilde değerlendirmelerine katkı sunacağımıza inandığım iki projeyi başlatıyoruz” dedi: “Spor okulları 81 illerimizin tamamında açık olacaktır. Yüzme, tenis, eskrim, jimnastikten güreşe sporun her alanında faaliyet gösteren bu okullarımızdan evlatlarımız istifade etmiştir. Tüm çocuklarımızı, gençlerimizi spor okullarımıza davet ediyoruz. Diğer haberimiz yaz aylarında gönüllerince seyahat edebilmelerine imkân sağlayacak bir kolaylıkla ilgili. Yurtlarımız 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş grubu arasındaki evlatlarımızın ücretsiz konaklamalarına açık olacaktır.”

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ADANA PETROLÜ ESKİŞEHİR MADENİ

Son dönemde Adana’da petrol arama çalışması yaptığımız 2 kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Küresel maden üretiminin düştüğü salgın döneminde yıllık 6 milyar dolarlık maden ihracatıyla krizden pozitif yönden ayrışan ülkeler arasında yer aldık. Madenlerimizin katma değerli ürünler olarak ihracı konusuna odaklandık. Nadir elementlerin üretimini de öncelik olarak belirledik. Eskişehir Beylikova, dünyanın Çin’den sonraki ikinci büyük rezerv alanıdır. Burada bir üretim tesisi kuruyoruz. Akdeniz’deki petrol arama çalışmalarımıza alenen karşı çıkan, Karadeniz’e burun kıvıran çevreler Adana’daki kuyulardan, Beylikova’dan da rahatsız olacaklardır ama artık kusura bakmasınlar.”

BELGELERİYLE ANLATACAĞIZ



ERDOĞAN “Suriye sınırında güvenlik koridorunun eksikliklerini tamamlayarak orada yeni harekâtlara başlayacağız” dedi, Madrid zirvesi öncesi NATO’ya mesaj verdi: “İspanya’ya NATO zirvesine gidecek, ülkemizin hak ve menfaatleri neyi gerekiyorsa onu yapacağız. PKK, YPG, FETÖ gibi konularda sergilenen riyakârlıkları muhataplarımızın yüzüne belgeleri, bilgileri ile ifade edeceğiz.”

DİYABETLİ ÇOCUKLARA

Tip 1 Diyabet hastası 0-14 yaş arası evlatlarımızla ilgili de bir müjdemiz var. Bu teşhisle insülin tedavisi gören çocuklarımızın hayat kalitelerini artırmak amacıyla yaklaşık 11 bin 500 kişiye sürekli glikoz ölçüm cihazı veya ikâmesi bir cihaz temin edeceğiz. Bir diğer adımımız başarıyla uygulanan yaşlı ve engelli bakım projelerimizi milli bir programa dönüştürmektir. Bu programla yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakımına kadar tüm zaruri ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir.

ÖĞRETMEN ADAYLARINA

“Öğretmen adaylarımız için de bir müjdemiz var. Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacaktır.”