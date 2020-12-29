Asgari Ã¼cret 2021 ne kadar oldu Yeni asgari Ã¼cret zammÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Asgari Ã¼cretin 2021 yÄ±lÄ±nda ne kadar olduÄŸu belli oldu. Asgari Ã¼cret 2021 zammÄ± iÃ§in son toplantÄ± dÃ¼n yapÄ±ldÄ±. Asgari Ã¼cret 2021 yÄ±lÄ± iÃ§in brÃ¼t 3 bin 577 lira 50 kuruÅŸ, net 2 bin 825 lira 90 kuruÅŸ olarak belirlendi. Net asgari Ã¼cret bekar Ã§ocuksuz iÅŸÃ§i iÃ§in 2.825 lira 90 kuruÅŸ, evli eÅŸi Ã§alÄ±ÅŸmayan iÅŸÃ§i iÃ§in 2.879 lira 57 kuruÅŸ, evli eÅŸi Ã§alÄ±ÅŸmayan ve 1 Ã§ocuklu iÅŸÃ§i iÃ§in 2.919 lira 81 kuruÅŸ, evli eÅŸi Ã§alÄ±ÅŸmayan ve 2 Ã§ocuklu iÅŸÃ§i iÃ§in 2.960 lira 6 kuruÅŸ ve evli eÅŸi Ã§alÄ±ÅŸmayan Ã¼Ã§ Ã§ocuklu iÅŸÃ§i iÃ§in 3.013 lira 72 kuruÅŸ olacak.

ASGARÄ° ÃœCRET NE KADAR OLDU?

Asgari Ã¼cret 2021 yÄ±lÄ± iÃ§in brÃ¼t 3 bin 577 lira 50 kuruÅŸ, net 2 bin 825 lira 90 kuruÅŸ olarak belirlendi. Bakan SelÃ§uk aÃ§Ä±klamasÄ±nda, â€˜Asgari Ã¼cret geÃ§en yÄ±la gÃ¶re 500 lira artmÄ±ÅŸtÄ±r, yÃ¼zde 21,56 oranÄ±nda yÃ¼kselmiÅŸtir. Bekar ve Ã§ocuksuz iÅŸÃ§i iÃ§in asgari Ã¼cret net 2 bin 825 lira 90 kuruÅŸ olurken, evli ve 3 Ã§ocuklu 3013 lira 72 kuruÅŸ asgari Ã¼cret alacak.â€™ dedi.

Asgari Ã¼crette yapÄ±lan yeni artÄ±ÅŸla birlikte Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± yakÄ±ndan ilgilendiren AGÄ° rakamlarÄ± ÅŸu ÅŸekilde oldu:

Net asgari Ã¼cret bekar Ã§ocuksuz iÅŸÃ§i iÃ§in 2.825 lira 90 kuruÅŸ, evli eÅŸi Ã§alÄ±ÅŸmayan iÅŸÃ§i iÃ§in 2.879 lira 57 kuruÅŸ, evli eÅŸi Ã§alÄ±ÅŸmayan ve 1 Ã§ocuklu iÅŸÃ§i iÃ§in 2.919 lira 81 kuruÅŸ, evli eÅŸi Ã§alÄ±ÅŸmayan ve 2 Ã§ocuklu iÅŸÃ§i iÃ§in 2.960 lira 6 kuruÅŸ ve evli eÅŸi Ã§alÄ±ÅŸmayan Ã¼Ã§ Ã§ocuklu iÅŸÃ§i iÃ§in 3.013 lira 72 kuruÅŸ olacak.

BAKAN SELÃ‡UK'TAN AÃ‡IKLAMA

Ä°ÅŸÃ§i, iÅŸveren ve hÃ¼kÃ¼met temsilcilerinden oluÅŸan Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu, 2021'de geÃ§erli olacak asgari Ã¼creti belirleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ ve son toplantÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±.

Asgari Ã¼cret 2021 yÄ±lÄ± iÃ§in brÃ¼t 3 bin 577 lira 50 kuruÅŸ, net 2 bin 825 lira 90 kuruÅŸ olarak belirlendi.

Aile, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Zehra ZÃ¼mrÃ¼t SelÃ§uk, Aile, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ev sahipliÄŸindeki toplantÄ±da, "Asgari Ã¼cret geÃ§en yÄ±la gÃ¶re 500 lira artmÄ±ÅŸtÄ±r, yÃ¼zde 21,56 oranÄ±nda yÃ¼kselmiÅŸtir." dedi.

TÃ¼rk-Ä°ÅŸ Genel EÄŸitim Sekreteri Nazmi Irgat da "Belirlenen net asgari Ã¼cret yetersizdir, iÅŸÃ§ilerin beklentilerini karÅŸÄ±lamaktan uzaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

TÄ°SK YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Akkol ise "Komisyon, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n durumunu ve iÅŸletmelerin geleceÄŸini de dikkate alarak zor koÅŸullarda kararÄ±nÄ± verdi." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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ASGARÄ° ÃœCRET 2020â€™DE YÃœZE 15,03 ARTTI

Asgari Ã¼cret 2020 yÄ±lÄ± iÃ§in brÃ¼t 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruÅŸ olarak belirlenmiÅŸti. BÃ¶ylece 2019 yÄ±lÄ±na gÃ¶re net asgari Ã¼cret yÃ¼zde 15,03 oranÄ±nda artmÄ±ÅŸ oldu.

Asgari Ã¼crette yapÄ±lan son artÄ±ÅŸla birlikte Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± yakÄ±ndan ilgilendiren AGÄ° rakamlarÄ± ÅŸu ÅŸekilde olmuÅŸtu:

"Bekar bir iÅŸÃ§i iÃ§in 220 lira 73 kuruÅŸ, evli (eÅŸi Ã§alÄ±ÅŸmayan) iÅŸÃ§i iÃ§in 264 lira 87 kuruÅŸ, evli (eÅŸi Ã§alÄ±ÅŸmayan) 1 Ã§ocuklu iÅŸÃ§i iÃ§in 297 lira 98 kuruÅŸ, evli (eÅŸi Ã§alÄ±ÅŸmayan) 2 Ã§ocuklu iÅŸÃ§i iÃ§in 331 lira 9 kuruÅŸ, evli (eÅŸi Ã§alÄ±ÅŸmayan) 3 Ã§ocuklu iÅŸÃ§i iÃ§in 375 lira 23 kuruÅŸ."

Ã–te yandan, 500 ve Ã¼zeri sigortalÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran iÅŸ yerleri iÃ§in 101 lira, 500'Ã¼n altÄ±nda sigortalÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran iÅŸ yerleri iÃ§in ise 150 lira olan asgari Ã¼cret desteÄŸi, tÃ¼m iÅŸverenleri kapsayacak ÅŸekilde 75 lira olarak uygulandÄ±.