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ASFAT‘ın 3 bin tonluk denizaltı havuzu denize indi

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#ASFAT#Deniz Kuvvetleri Komutanlığı#Denizaltı Havuzu Projesi
ASFAT‘ın 3 bin tonluk denizaltı havuzu denize indi
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 07:00

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki ASFAT’tan dev hamle. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın denizaltı inşa ve modernizasyon ihtiyaçlarının karşılanması için kritik öneme sahip kendi sınıfında dünyada tek olan 3 bin tonluk ‘Denizaltı Havuzu’ dün denize indirildi.

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Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi’nin (ASFAT) yükleniciliğinde yürütülen Denizaltı Havuzu projesi, Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nın denizaltı inşa ile bakım onarım altyapı ve kabiliyetlerinin arttırılması maksadıyla 2019 yılında başlatıldı.

Yapımı tamamlanan ‘Denizaltı Havuzu’, dün Yalova’nın Altınova ilçesindeki tersaneden törenle suya indirildi. Askeri gemi standartlarında inşa edilen havuzun çatısı çevre şartları açısından karşılaşılması çok az bir olasılık olan 100 knot rüzgâra karşı dayanma gücünü sahip. 28 havuz personeli ve 14 denizaltı nöbetçi personelini 5 gün boyunca ikmal yapmadan barındırma kapasitesine sahip olan havuzun bünyesindeki 4 adet dizel-jeneratör sayesinde limana bağlı kalmadan da herhangi bir yerde denizaltının bakım onarımı yürütülebiliyor.

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#ASFAT#Deniz Kuvvetleri Komutanlığı#Denizaltı Havuzu Projesi

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